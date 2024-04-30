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Çalılar arasında ölüme yakalanmıştı: Son sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çalılar arasında ölüme yakalanmıştı: Son sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hayvan otlattığı esnada yılan sokması sonucu hayatını kaybeden Cennet İnci gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşlı kadının oğlunun da aynı bölgede yılan saldırısına uğradığı ve 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Ayrıca İnci'nin son sözleri de ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin Gümüş köyünde inek otlatırken, yılan sokması sonucu yaralan ve kendi imkanlarıyla ana yola çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardımıyla hastaneye kaldırılan 7 çocuk annesi Cennet İnci, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşlı kadının cenazesi, otopsinin ardından götürüldüğü köyünde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Cennet İnci'nin oğlunu da aynı bölgede yılan soktuğu ve 1 aylık tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Çalılar arasında ölüme yakalanmıştı: Son sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktı - 1. Resim

'OĞLUNU DA YILAN SOKMUŞTU AMA ANNESİ KURTULAMADI'

Yılan sokması sonucu hayatını kaybeden Cennet İnce'nin oğlunu da aynı yerde yılan tarafından sokulduğunu söyleyen Gümüş Köyü Muhtarı Ramazan Yakut, ''Köyümüzün Çirişlikaş Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana inek otlatmaya gidiyor yılan sokması sonucu kendini ormandan yol kenarına atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istiyor. Yoldan geçen bir vatandaş yardım etmeye gittiğinde kendisini yılan soktuğunu söylüyor. Yardıma gelen vatandaş durumu, İnce'nin akrabalarına bildiriyor. Kendi arabalarıyla hastaneye götürmeye çalışırken Böcekli beldesinin ilerisinde ambulans karşılıyor bunları kadını alıp hastaneye götürüyorlar orada hayatını kaybediyor. Oğlunu da yılan sokmuştu ama o kurtulmuştu annesi kurtulamadı" dedi.

Çalılar arasında ölüme yakalanmıştı: Son sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktı - 2. Resim

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Köylerinde yılan sokma vakalarının pek yaşanmadığını kendi annesini de yılan soktuğunu ama kurtulduğunu söyleyen Selver İnce, "Kadın ineğini otlatmaya gidiyor, ineğini çözerken otların arasında yılan sokmuş. Yola çıkıp yardım istemiş bir adam yardıma gelmiş ona beni yılan soktu demiş son sözleri bu olmuş. Akrabalarına haber veriyorlar hastaneye götürürken kadının ağzından köpükler geliyor. Benim annemi de yılan soktu annem beni yılan soktu dedi gittik baktık yılanı öldürmüş hemen bacağına turnike yapıp hastaneye götürdük orada tedavi gördü iyileşti. Bu kadının oğlunu da yılan sokmuştu aynı yerde ama o kurtuldu. Şu zamana kadar yılan sokma olayı 3 defa oldu başkada olmadı" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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