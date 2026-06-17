ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington’daki tarihi Yansıtma Havuzu’nu “Amerikan bayrağı mavisi” ne dönüştürmek için yaklaşık 14,6 milyon dolar harcadığı proje beklenen sonucu vermedi. Büyük çabalar sonucu maviye boyanan havuz, sıcak havaların etkisiyle kısa sürede yeniden yeşile döndü.

Başkan Trump’ın “Amerikan bayrağı mavisi” olarak tanımladığı özel kaplama için milyonlarca dolar harcanırken, havuzdaki su yalnızca birkaç gün içinde yosun oluşumu nedeniyle yeniden yeşil renge büründü.

Trump, çalışmalar sürerken havuzun daha önce hiç olmadığı kadar güzel bir mavi renge kavuşacağını söylemiş ve projeyi sık sık övmüştü. Ancak geçen hafta sonundaki sıcak hava dalgasının ardından Washington sakinleri havuzun renginin hızla değişerek koyu yeşile döndüğünü fark etti.

14,6 MİLYON DOLARA MAL OLAN PROJE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Milli Park Servisi’nin yosun ve kirleticilerle mücadele için gelişmiş ozon teknolojisi ve hidrojen peroksit kullandığını belirtti. Projeyi üstlenen Atlantic Industrial Coatings LLC’nin sahibi Eddie Wood, havuzun kaplama işinin başlangıçta 13,1 milyon dolar olarak planlandığını, ancak ek çalışmalar nedeniyle maliyetin 14,6 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık da maliyet artışını doğrularken, bunun çalışmaların hızlandırılması ve çevrede yapılan ek düzenlemelerden kaynaklandığını savundu.