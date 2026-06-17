'ABD bayrağı mavisi' olacaktı! Trump’ın 14 milyon dolarlık havuz planı hüsranla sonuçlandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington’daki tarihi Yansıtma Havuzu’nu “Amerikan bayrağı mavisi”ne dönüştürmek için yaklaşık 14,6 milyon dolar harcadığı proje beklenen sonucu vermedi. Büyük çabalar sonucu maviye boyanan havuz, sıcak havaların etkisiyle kısa sürede yeniden yeşile döndü.
Trump yönetiminin, ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları öncesinde yenilediği Washington’daki Lincoln Anıtı’nda yer alan Yansıtma Havuzu tartışmaların odağına oturdu.
Başkan Trump’ın “Amerikan bayrağı mavisi” olarak tanımladığı özel kaplama için milyonlarca dolar harcanırken, havuzdaki su yalnızca birkaç gün içinde yosun oluşumu nedeniyle yeniden yeşil renge büründü.
SICAK HAVALARIN ETKİSİYLE YEŞİLE DÖNDÜ
Trump, çalışmalar sürerken havuzun daha önce hiç olmadığı kadar güzel bir mavi renge kavuşacağını söylemiş ve projeyi sık sık övmüştü. Ancak geçen hafta sonundaki sıcak hava dalgasının ardından Washington sakinleri havuzun renginin hızla değişerek koyu yeşile döndüğünü fark etti.
14,6 MİLYON DOLARA MAL OLAN PROJE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Milli Park Servisi’nin yosun ve kirleticilerle mücadele için gelişmiş ozon teknolojisi ve hidrojen peroksit kullandığını belirtti. Projeyi üstlenen Atlantic Industrial Coatings LLC’nin sahibi Eddie Wood, havuzun kaplama işinin başlangıçta 13,1 milyon dolar olarak planlandığını, ancak ek çalışmalar nedeniyle maliyetin 14,6 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık da maliyet artışını doğrularken, bunun çalışmaların hızlandırılması ve çevrede yapılan ek düzenlemelerden kaynaklandığını savundu.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Proje, ihale süreci ve tarihi alanın görünümünü değiştirmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Muhalif siyasetçiler ve koruma kuruluşları, milyonlarca dolarlık harcamaya rağmen projenin başarısız olduğunu belirterek tepki gösterdi.
“DİPSİZ BİR MASRAF ÇUKURU”
NBC News’a konuşan Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, "Yansıtma havuzu projesi kelimenin tam anlamıyla dipsiz bir masraf ve başarısızlık çukuru oldu. Bir yansıtma havuzundan daha basit bir inşaat projesi hayal edemezsiniz ve Donald Trump bunu bile berbat etmeyi başardı; aşırı fiyatlandırdı, maliyeti aştı ve tam bir fiyaskoya dönüştü," diye ekledi.
NBC’ye konuşan uzmanlar ise Yansıtma Havuzu gibi sığ ve güneş ışığına açık su alanlarının, azot ve fosfor gibi besin maddelerinin etkisiyle yosun oluşumuna son derece elverişli olduğunu kaydetti.
Trump’ın 14 milyar doları aşan “Amerikan bayrağı mavisi” görünümü kazandırmayı amaçladığı Yansıtma Havuzu projesi, suyun kısa sürede yeniden yeşile dönmesiyle tartışmaların odağına yerleşti.