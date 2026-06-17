Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı, Polonya kulübü Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardı. Kasım 2025'te 9 ay futboldan men cezası alan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Aralık 2025’te tutuklanmış, 25 Mart'ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılandığı için geçtiğimiz sezonun önemli bölümünü kaçıran Metehan Baltacı, yeni sezonda Polonya Ligi'nde forma giymeye hazırlanıyor.

POGON SZCZECIN'E "EVET" DEDİ

Galatasaray altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcuya, bir süre önce Pogon Szczecin talip olmuştu. HT Spor'da yer alan habere göre; Baltacı, Polonya kulübü ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşması sağladı.

Metehan Baltacı

METEHAN'IN YERİNE EMİN BAYRAM

Sarı-kırmızılılar, Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor. Şampiyonlar Ligi listesinde ülke dışından 17 oyuncuya yer verebilen Galatasaray, Avrupa kadrosuna kulüp altyapısından yetişmiş 4 oyuncu yazmak durumunda. Sarı-kırmızılılar, Metehan'ın yerine bu kriterleri karşılayan Emin Bayram'ı düşünüyor ancak henüz oyuncu tarafı ya da kulübüyle resmi bir temas kurulmadı.

Emin Bayram

Emin Bayram, 2024 yazında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Westerlo'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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