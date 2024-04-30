CHP lideri Özgür Özel, Bakan Yerlikaya ile yeni görüşmesini anlattı: 1 Mayıs çağrısını yineledi

Grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel'in gündemi 1 Mayıs'tı. Daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşen Özel, bir kez daha Yerlikaya ile görüştüğünü söyledi. Görüşmenin detaylarını anlatan Özel, "Hala çok değil" diyerek 1 Mayıs çağrısını yineledi. Ayrıca Özel, Numan Kurtulmuş ile yaptığı yeni anayasa görüşmesinin ayrıntılarını ve aralarında geçen konuşmaları 'elbise' benzetmesiyle anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın CHP'ye katıldığını açıkladı. Özel, konuşmasına geçmeden önce Atabay'ı kürsüye davet etti.

AKŞENER VE DERVİŞOĞLU'NA MESAJ

Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"En çok zorlandığım görev grup başkanvekilliğidir. Murat Emir arkadaşımıza görevinde başarılar diliyorum.

Geçmişte ittifak yaptığımız İyi Parti'de Meral Akşener'in görevi bırakması sonrası bir bayrak değişimi vardı. Sayın Başkana bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyorum. Parti içi demokrasi Türkiye için önemlidir. Sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz.

BAKAN YERLİKAYA İLE YENİ GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Geçtiğimiz grup toplantısında bir çağrı yapmış ve 1 Mayıs'ta Taksim'in kapatılması kararından vazgeçilmesini söylemişti. O meydanda kutlamaya yasak getirerek lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu peşinen itiraf ettiğiniz, bunun demokrasilerde iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini ve bu yüzden bizim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu, o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik.

Dün Sayın İçişleri Bakanı'nı aradım. Bu konudaki taahhüdümü ifade ettim ve iş birliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği birtakım mahsurları gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini söyledi. İletişime açık, olumlu bir yaklaşım içerisindeydi. Esasen Taksim, Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız artık orada iktidardan bahsedilemez. Maalesef ülkeyi yöneten akın özgüvenden de demokrasi anlayışından da mahkum.

Bu sabah İçişleri Bakanı ile bir görüşme daha yaptık. Benim önerimi yerine getiremeyeceklerini söylediler. Hala geç değil, buradan çağrımı yineliyorum.

NUMAN KURTULMUŞ İLE NE KONUŞTULAR?

Bugün bir anayasa tartışması var. Bugün Sayın Kurtulmuş ziyaret etti. 'Yeni anayasa sürecine CHP de dahil olsun' diyorlar. Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Anayasalar toplumu kuşatırlar. Elbise gibidirler, özelliği hemen herkesin üzerine uymasıdır. Durdukça değer kazanırlar. Böyle bir metni yapmak, yani topluma yeni bir elbise dikmek... Sayın Kurtulmuş'a söylediğim kısım şudur: Giymeyeceğimiz elbiseyi alır mıyız? Sen mevcut anayasaya uymuyorsan, yenisini alsan ne olur, eskisinde kalsan ne olur?

Yarından sonra kendisiyle (Erdoğan) görüşeceğiz. İş anayasaya gelince mevcut anayasaya uyulmasını beklemek kadar doğal bir şey yoktur. Taksim'i kapatmak anayasayı tanımamaktır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. İttifak ortağınızın 'AYM kapatılsın' söylemlerine kulak tıkamak anayasayı tanımamaktır.

Anayasaya yemin etmiş bizlerin, yeminine sadık kalmasını beklemek ve hatırlatmak herkesin görevidir.

'CHP, NEREDE 1 MAYIS KUTLAMASI VARSA ORADA OLACAK'

Yarın CHP, hangi ilde, nerede 1 Mayıs kutlaması varsa orada olacak. Hiçbir sendikayı ayırmadan üyelerine hürmeten zaman zaman farklı düşünsek de her sendikanın yaptığı etkinlikte olacağız. Yarın işçiler anayasaya uygun olarak 'AYM işçiler haklı' dediği için Beşiktaş ve Saraçhane'den toplanarak Taksim'e yürüyorlarsa CHP olarak onlarla birlikte olacağız.

Buradan en önemsediğim uyarım şudur: 1 Mayıs bayramdır. Bu ülkenin her ne kadar sendikal hakları olmasa da polisi de, askeri de, güvenlik görevlileri de emekçidir. Onlara kanunsuz emirler verenler, ekmekleriyle oynadıkları için; uygulamak zorunda oldukları kararlar o kardeşlerimizin kendi kararları değildir. Güvenlik güçleriyle işçileri çatıştırmak isteyen provokasyonlar olabilir. 1 Mayıs'ta gaz, jop, kelepçe görmek istemediğimizi; güvenlik güçleriyle çatışma görüntüleri görmek istemediğimi bir kez daha hatırlatıyoruz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı şimdiden kutluyorum.

GAZZE AÇIKLAMASI

Diğer yandan Gazze'de tüm insanlığın yüreklerini sızlatan katliamlara batı üniversitelerinden tepkiler yükseliyor. Bu tepkiler şiddetle bastırıldığında oluşan görüntüler son derece utanç vericidir. Biz de ona tepki gösteriyoruz. O eylemleri öven iktidarın, dönüp Türkiye'de Boğaziçi'nde yapılan eylemlere müdahale etmesinin, ODTÜ'de Devrim Stadı'nda mezuniyet töreni yapılmasına izin vermeyenlerin, Amerika'daki eylemleri övmesi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Aklınızı başınıza alın!

Mülakatı kaldırmamak seçmeni kandırmanın itirafıdır. Madem atamayacaksınız niye okuttunuz kardeşim?"

Önümüzdeki günlerde bir kanun teklifi ve acil eylem planımız var astsubay emeklileri için.

Türkiye cezaevlerinin en önemli sorunlarından bir tanesi hasta tutuklu ve hükümlülerdir. Bir kez daha yetkilileri vicdana ve insafa davet ediyoruz.

'7 TANE YAYIMLADILAR, 7'SİNE DE UYMADILAR'

Adalet ve Kalkınma Partisi gururla sunar: Kamuda Tasarruf Genelgesi. Bugüne kadar 7 tane yayımladılar, 7'sine de uymadılar. Kamuda tasarruf deyince bunu sadece merkezi yönetim hiyerarşisindeki kamu olarak düşünmüyoruz. Türkiye'deki nüfusun yüzde 65'ini yönetiriz CHP'li belediyeler olarak. Tasarrufun dışında biz kalamayız. CHP'nin tasarruf genelgesiyle belediyelerimizin 'israfı bitirip hizmeti getirdiği' anlayışı önde tutan, kötüye harcamanın ortadan kalktığı, tasarruf edilen paranın gerçek hak edilenlere harcandığı bir süreci başlatıyoruz.

'BİRİLERİ İSTİYOR DİYE GERİLİMİ YÜKSELTİP ESAS MESELELERİ KONUŞULAMAZ KILMAYACAĞIZ'

Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla davranmaya çalışıyoruz. Millet son seçimlerde sıkıntıların çözümü için umudunu bize bağladığına göre bu görevi yerine getirmek hepimizin sorumluluğudur. Eğer CHP, bu sorunları görüyor ve nasıl çözüleceğini biliyor ama bunu kimseye söylemiyor, elini taşın altına koymuyorsa iktidara hazır demek değildir. Kim nerede mücadele ediyorsa onlar için mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Halkın derdi olmayan hiçbir meseleyle uğraşıp zaman kaybetmeyeceğimize, birileri istiyor diye gerilimi yükseltip esas meseleleri konuşulamaz kılmayacağımıza bütün milletin emin olsun. Bundan sonra CHP, ne zaman ve nerede bir mağdur varsa o mağdurun kendinin, eşinin, evladının gözünden akan bir damla yaşı yüreğinde hisseder. Bir aç varsa onun doymayan karnını evladının sinesinde hisseder. Kim varsa ezilen o ezilenin yanında hisseder."