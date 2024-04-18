İsrailli Bakan Ben-Gvir'den hapishane kalabalığına skandal çözüm önerisi

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri Ben-Gvir, hapishanelerdeki kalabalığa skandal bir çözüm önerisi sundu. Ben-Gvir, 'Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu' öne sürdü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından skandal açıklamalarda bulundu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ben-Gvir, "Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu" kaydetti.