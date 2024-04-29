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AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak

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AÖF öğrencileri için beklenen dönem geldi: final sınavları zamanı. 2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarına sayılı günler kaldı. Peki AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanlı bir dönemeç yaklaşıyor. Bahar döneminin sona ermesiyle birlikte, final sınavları kapıda. Binlerce öğrenci, başarıyla tamamladıkları dersleri için final sınavlarını bekliyor. 2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının tarihleri, merakla beklenirken, öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor.

AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak - 1. Resim

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları, öğrencilerin eğitim döneminin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem boyunca edindikleri bilgileri pekiştirme ve ölçme fırsatı sunuyor. Bu yılın final sınavlarına katılacak öğrenciler, son hazırlıklarını tamamlamak ve sınav stresini en aza indirmek için çalışıyorlar.

AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak - 2. Resim

Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2023-2024 sınav takvimine göre, AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, öğrencilerin akademik performanslarını sergileyip dönemi başarıyla tamamlamaları için belirleyici olacak.

AÖF öğrencileri, derslerden başarılı sayılabilmenin koşullarını da göz önünde bulunduruyorlar. Derslerden başarılı olabilmek için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekiyor. Sınav sonuçları, ara sınav notunun yüzde 30'u ve dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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