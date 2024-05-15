Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanan ALTNY hissesi ne zaman işlem görecek merak ediliyorken hangi bankalarda var araştırıldı. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından lot miktarı da netleşti.
Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar Altınay Savunma Teknolojileri'nin borsada işlem tarihi gündeme geliyor. Eşit dağıtım yapan hissenin sonuçları KAP'ta yayınlandı.
ALTNY hisse kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama süreci 10 Mayıs'ta sona ererken yarın işlem görmeye başlayacak.
KAP'ta yer alan sonuç bilgileri şöyle:
"ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin (“ALTNY”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 08-09-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
Toplam halka arz büyüklüğü 1.882.352.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.673.554 başvurudan, halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların 6,99 katına denk gelen 411.347.727TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 17,74 katı, Altınay Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,72 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."
Fon aşağıda yer alan alanlarda kullanılacak.
%50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları,
Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları,
%5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları,
%15 İşletme sermayesi,
%5 Finansal borç ödemeleri,
%10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.
Kaynak: Türkiye Gazetesi