Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak

Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan ALTNY hissesi ne zaman işlem görecek merak ediliyorken hangi bankalarda var araştırıldı. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından lot miktarı da netleşti.

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar Altınay Savunma Teknolojileri'nin borsada işlem tarihi gündeme geliyor. Eşit dağıtım yapan hissenin sonuçları KAP'ta yayınlandı.

ALTNY hisse kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama süreci 10 Mayıs'ta sona ererken yarın işlem görmeye başlayacak.

KAP'ta yer alan sonuç bilgileri şöyle:

"ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin (“ALTNY”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 08-09-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.882.352.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.673.554 başvurudan, halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların 6,99 katına denk gelen 411.347.727TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 17,74 katı, Altınay Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,72 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak - 1. Resim

Fon aşağıda yer alan alanlarda kullanılacak.

%50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları,

Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları,

%5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları,

%15 İşletme sermayesi,

%5 Finansal borç ödemeleri,

Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak - 2. Resim

%10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ergin Ataman Galatasaray iddiaları hakkında konuştu! 'Hoca olarak değil başkan olarak'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşlar e - Devlet uygulamasına teknik aksaklık nedeniyle giriş esnasında sorun yaşadığını söylüyor (15 Mayıs) - HaberlerVatandaşlar e - Devlet uygulamasına teknik aksaklık nedeniyle giriş esnasında sorun yaşadığını söylüyor (15 Mayıs)Taksim İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor - HaberlerTaksim İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor15 Mayıs maç programına göre 52 Orduspor ile Aliağa karşılaşacak - Haberler15 Mayıs maç programına göre 52 Orduspor ile Aliağa karşılaşacakSilahlı saldırıya uğrayan Robert Fico Yön-Sosyal Demokrasi partisinin lideri - HaberlerSilahlı saldırıya uğrayan Robert Fico Yön-Sosyal Demokrasi partisinin lideriİstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba ihbarı yapıldı - Haberlerİstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba ihbarı yapıldıGelinim Mutfakta’da 15 Mayıs günü kazanan Seda oldu - HaberlerGelinim Mutfakta’da 15 Mayıs günü kazanan Seda oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...