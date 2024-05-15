Altınay Savunma yarın (16 Mayıs) borsada işlem görmeye başlayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 18:38 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 18:45 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan ALTNY hissesi ne zaman işlem görecek merak ediliyorken hangi bankalarda var araştırıldı. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından lot miktarı da netleşti.