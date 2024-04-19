Bülent Ersoy ile sahneye çıkan Taksimli Cenk'in hayatı ve hastalığı

Bülent Ersoy ile sahneye çıkan Taksimli Cenk'in sahnede sergilediği hareketler gündem oldu. Sosyal medyada videoyu izleyen vatandaşlar arama motorlarına Taksim Delisi Cenk kimdir, kaç yaşında, Taksim Delisi Cenk hastalığı ne, sorularını sordu. Peki, Taksim Delisi Cenk nerede yaşıyor? İşte detaylar...

Sosyal medyada özellikle sokak röportajlarında sıklıkla karşımıza çıkan ve 'Taksim Delisi Cenk' olarak tanınan Cenk Gülçe Bülent Ersoy ile sahneye çıktı. Sahneden sergilediği hareketlerle yeniden gündem olan Taksim Delisi Cenk kim, kaç yaşında, Taksim Delisi Cenk nerede yaşıyor? İşte hayatı ve hastalığı...

TAKSİM DELİSİ CENK KİMDİR?

Taksim Delisi Cenk, özellikle Instagram Reels videoları ile tanınıyor. Taksim civarının tanınmış bir yüz haline gelen ve asıl adı Cenk Gülçe olan vatandaş 1971 doğumlu ve Bursalıdır.

Sosyal medyada sokak röportajlarında keşfedilmiştir.

Bipolar hastalığı olduğu iddia edilen Cenk Gülçe, ayrıca Dissosiyasyon ve dissosiyatif bozukluklar, hatta Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastasıdır.

Ün kazandığı en önemli özelliği ise tekrarladığı kalıplaşmış cümleleriyle sokak röportajlarında demeçler vermesidir. Videolarında bazen tuhaf veya anlaşılmaz ifadeler kullanmasıyla bilinir.

TAKSİM DELİSİ CENK NEREDE YAŞIYOR?

Taksim Delisi Cenk genellikle Harbiye-Tünel arasında dolaşıyor. Bazen Eminönü'nde de karşımıza çıkıyor. Kendisi, sosyal medyada oldukça popüler ve ilgi çeken ve renkli bir kişilik olarak biliniyor.