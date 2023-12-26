Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil

26 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:49

Kendine has tarzı ve sahne performansıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, konuşulmaya devam ediyor. Ersoy, son olarak sağlık sorunları yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

71 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

“Muhterem takipçilerim,

Bülent Ersoy sahne öncesi fenalaştı! 'Arayın doktorum gelsin' başlığıyla çıkan haberler asılsız, hayali ve gerçek dışıdır.

Kaldı ki tüm basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın kulis kapısında var oldukları gerçeği ortadayken böyle bir aksiyonunun görüntülenmemesi mümkün bir hadise değildir.

Yani bu yönde çıkan haberi doğrulayacak ne doktor çağırdığım ne bayıldığım ne de doktor kontrolünde sahneye çıktığım ile ilgili tek bir kare resim yoktur, çünkü asılsız haberin görüntüsü olmaz!

Kamuoyunun Bilgilerine Saygılarımla arz ederim.”