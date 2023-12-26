Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil

    Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy ile ilgili geçtiğimiz günlerde sahne öncesi fenalaştığına dair haberler çıkmıştı. Doktor kontrolünün ardından sahneye çıktığı öne sürülen şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kendine has tarzı ve sahne performansıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, konuşulmaya devam ediyor. Ersoy, son olarak sağlık sorunları yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

    71 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

    “Muhterem takipçilerim,

    Bülent Ersoy sahne öncesi fenalaştı! 'Arayın doktorum gelsin' başlığıyla çıkan haberler asılsız, hayali ve gerçek dışıdır.

    Kaldı ki tüm basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın kulis kapısında var oldukları gerçeği ortadayken böyle bir aksiyonunun görüntülenmemesi mümkün bir hadise değildir.

    Yani bu yönde çıkan haberi doğrulayacak ne doktor çağırdığım ne bayıldığım ne de doktor kontrolünde sahneye çıktığım ile ilgili tek bir kare resim yoktur, çünkü asılsız haberin görüntüsü olmaz!

    Kamuoyunun Bilgilerine Saygılarımla arz ederim.”

    Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil

    Düzenleyen: Melin Öztürk - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bülent ErsoySağlık DurumuHastalık
    Haberler > Magazin > Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dur durak bilmiyor… Elvis Presley’nin rekorunu kırdı - MagazinDur durak bilmiyor… Elvis Presley’nin rekorunu kırdıÇağla Şıkel gördüğü gibi hüngür hüngür ağladı - MagazinÇağla Şıkel gördüğü gibi hüngür hüngür ağladıBennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yaş yaşlandı, kimse tanıyamadı - MagazinBennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yaş yaşlandı, kimse tanıyamadıMasterchef Tahsin elendi mi, neden yarışmıyor? - MagazinMasterchef Tahsin elendi mi, neden yarışmıyor?“Hepinizden helallik istiyorum” diyerek hastalığını açıkladı - Magazin“Hepinizden helallik istiyorum” diyerek hastalığını açıkladıBaşrolü Gazze’yi desteklediği için işinden olmuştu… Şimdi de yönetmen ayrıldı - MagazinBaşrolü Gazze’yi desteklediği için işinden olmuştu… Şimdi de yönetmen ayrıldıİbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında gerginlik! Kızını tek kalemde sildi - Magazinİbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında gerginlik! Kızını tek kalemde sildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...