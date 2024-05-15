İzmir’in Bayraklı ilçesinde su kesintisi 20.10’da bitecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İZSU 15 Mayıs günü meydana gelecek olan kesintilere internet sitesinde yer vererek uyardı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Bayraklı'nın Osmangazi Mahallesi'nde suların ne zaman geleceği yer aldı.
Bugün İzmir'de olan su kesintisi saat kaçta bitecek araştırılırken planlı kesintiler araştırıldı. İşte bugün meydana gelen kesintilere dair bilgiler...
15 Mayıs günü Osmangazi Mahallesi'nde 18.10'da başlayan su kesintisi 20.10'da sona erecek. Kesintinin sebebi ise braşman arızası olduğu belirtildi.
Menderes ilçesini Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet Mahalleleri'nde olan arızanın nedeni ana boru arızası olarak belirtilirken 21.00'de sona ermesi bekleniyor.
Menemen Ayvacık'ta kesinti 15.30'da başlarken 21.00'da bitecek.
Sabah saatlerinde Bergama Atmaca ve Selçuk'ta 15.30- 17.30 aralığında ana boru sorunu nedeniyle problem yaşanmıştı ve belirlenen saat aralığında çözüldü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi