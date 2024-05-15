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İzmir’in Bayraklı ilçesinde su kesintisi 20.10’da bitecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde su kesintisi 20.10’da bitecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İZSU 15 Mayıs günü meydana gelecek olan kesintilere internet sitesinde yer vererek uyardı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Bayraklı'nın Osmangazi Mahallesi'nde suların ne zaman geleceği yer aldı.

Bugün İzmir'de olan su kesintisi saat kaçta bitecek araştırılırken planlı kesintiler araştırıldı. İşte bugün meydana gelen kesintilere dair bilgiler...

15 Mayıs günü Osmangazi Mahallesi'nde 18.10'da başlayan su kesintisi 20.10'da sona erecek. Kesintinin sebebi ise braşman arızası olduğu belirtildi.

Menderes ilçesini Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet Mahalleleri'nde olan arızanın nedeni ana boru arızası olarak belirtilirken 21.00'de sona ermesi bekleniyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde su kesintisi 20.10’da bitecek - 1. Resim

 Menemen Ayvacık'ta kesinti 15.30'da başlarken 21.00'da bitecek.

Sabah saatlerinde Bergama Atmaca ve Selçuk'ta 15.30- 17.30 aralığında ana boru sorunu nedeniyle problem yaşanmıştı ve belirlenen saat aralığında çözüldü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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