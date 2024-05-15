İzmir’in Bayraklı ilçesinde su kesintisi 20.10’da bitecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 19:36 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 19:44 - Güncelleme:

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İZSU 15 Mayıs günü meydana gelecek olan kesintilere internet sitesinde yer vererek uyardı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Bayraklı'nın Osmangazi Mahallesi'nde suların ne zaman geleceği yer aldı.