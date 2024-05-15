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Hande Baladın sol ayağında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hande Baladın sol ayağında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Türkiye ile Japonya mücadele ederken Hande Baladın sakatlandı mı, neden yok gibi sorular araştırıldı. Maç esnasında yaşadığı sorun sebebiyle kenara gelmesinin ardından sağlık durumuna dair son durum merak edildi.

Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Antalya'da Japonya ile mücadele ediyor. Heyecanlı karşılaşmada Baladın'ın kenara gelmesinin ardından sakatlanıp sakatlanmadığı merak edildi.

VNL'de 15 Mayıs akşamı Türkiye - Japonya maçı oynanıyor.

Hande Baladın, sol ayağında yaşadığı sorun sebebiyle kenara geçerken sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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