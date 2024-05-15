Hande Baladın sol ayağında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 22:06 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 22:09 - Güncelleme:

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Bu akşam Türkiye ile Japonya mücadele ederken Hande Baladın sakatlandı mı, neden yok gibi sorular araştırıldı. Maç esnasında yaşadığı sorun sebebiyle kenara gelmesinin ardından sağlık durumuna dair son durum merak edildi.