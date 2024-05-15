Silahlı saldırıya uğrayan Robert Fico Yön-Sosyal Demokrasi partisinin lideri
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Slovakya Başbakanı Robert Fico bugün uğradığı silahlı saldırının ardından merak edildi. Hangi partiden sorusu gündemde yer alırken kimdir araştırıldı. Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında silahlı saldırıya uğrayan başbakanın sağlık durumu da gündemde.
15 Mayıs günü meydana gelen olayın ardından Robert Fico hakkında detaylar araştırıldı. Slovakya AB üyesi mi sorusu da araştırılanlar arasında yer alırken detaylar...
Slovakya Başbakanı, bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken Fico, hastaneye kaldırıldı.
15 Eylül 1964 yılında doğan isim 2012 yılından beridir başbakandır.
1999 senesinden beridir Yön-Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisinin lideri olan Fico, 1992 yılında Çekoslovakya'dayken Parlemento'ya seçildi ve ardından Avrupa Konseyi'ne atandı.
2006 parlamento seçimlerinde ise kabinesini kurdu.
Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberine göre, ülkenin Trencin kısmında olan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, binaya silahla ateş açıldığı ifade edildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi