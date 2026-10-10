BİM aktüel 11 ekim kataloğu satışa çıkıyor! Termos, süpürge, TV ve oyuncak çeşitleri raflarda
BİM aktüel 11 Ekim kataloğu kapsamında oyuncak, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve ev eşyaları kategorisindeki birçok ürün satışa çıkıyor. Termos, şarjlı süpürge, televizyon, eğitici oyuncak ve kişisel bakım ürünleri katalogda öne çıkanlar arasında yer alıyor.
BİM’in 11 Ekim Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda çocuk oyuncaklarından Philips şarjlı süpürgelere, televizyonlardan mutfak ürünlerine, saç şekillendiricilerden el aletlerine kadar farklı kategorilerde çok sayıda ürün bulunuyor. Ürünlerin fiyatları ve katalog detayları da yayımlanan afişlerle birlikte netleşti. İşte, 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 EKİM 2026
65 İnç 4K QLED HDR Google TV 36.500 TL
55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV 21.500 TL
Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL
Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi 399 TL
Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik 199 TL
Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu 175 TL
Yağlayıcı ve Pas Sökücü 150 ml 149 TL
2K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml 139 TL
Kauçuklu Tokmak 250 g 179 TL
Bits Tornavida Seti 28 in 1 290 TL
Maket Bıçağı Eco Yedekli 10 cm 59 TL
Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL
Çok İşlevli Testere Seti 199 TL
Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL
Düz Kontrol Kalemi 49 TL
Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti 79 TL
6'lı Tornavida Seti 199 TL
Çok Amaçlı Tornavida Seti 169 TL
Kauçuk Saplı Spatula 80 mm 49 TL
Şifreli Asma Kilit 20 mm 75 TL
Çatallı Çekiç 300 g 169 TL
Doğalgaz Menfezi 59 TL
Çift Taraflı Akrilik Silikon Bant 18 mm 29 TL
Beyaz Sızdırmaz Bant 79 TL
5-K İşçi Eldiveni 49 TL
Kapı Tamponu 4'lü 29 TL
El Feneri 199 TL
Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL
Kablosuz Dikey Süpürge XC6451/10 11.390 TL
Bella Gusto Stand Mikser 4.990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL
Sürgülü Aspiratör 1.990 TL
Karavel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge ET15200 2.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.900 TL
Buharlı Ütü 1.290 TL
Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL
Saç Düzleştirici PBS810 375 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2'si 1 Arada PBS823 699 TL
Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası PSC112 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası PSC111 299 TL
Yüz Masaj Cihazı Guasha 499 TL
LED Işıklı Ayna 129 TL
Çelik Renkli Termos 1.099 TL
Eğitici Plak Çalar 859 TL
Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL
Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL
Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 109 TL
Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL
Oyuncak Pelüş Tavşanım 499 TL
Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL
Ahşap Tak Çak 199 TL
Akıllı Şekiller 259 TL
Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL
Yürüyüş Arkadaşım 159 TL
Pelüş Bez Bebek 319 TL
Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL
Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL
Oyuncak Pelüş Çeşitleri 299 TL
Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL
Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL
Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL
Fil Bebek Çıngırağı 129 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL
Eğitici Köpekçik 1.699 TL
3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL
Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL
Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL
Tummy Time Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL
Dokun Hisset Puzzle 219 TL
Keçe Aktivite Kitabı 399 TL
Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL
Geveze Telefon 749 TL
Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL
Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL
İlk Kitaplarım 35 TL
Agumino - Bebeğime İlk Hediyem 299 TL
Oyun Havuzu Topu 279 TL
Sallanan At 899 TL
İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 159 TL
Bebek Fotoğraf Albümü 99 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL
Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL
Lisanslı Pilli Abajur 249 TL
Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL
Figürlü Gece Lambası 199 TL