BİM aktüel 11 Ekim kataloğu kapsamında oyuncak, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve ev eşyaları kategorisindeki birçok ürün satışa çıkıyor. Termos, şarjlı süpürge, televizyon, eğitici oyuncak ve kişisel bakım ürünleri katalogda öne çıkanlar arasında yer alıyor.

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BİM’in 11 Ekim Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda çocuk oyuncaklarından Philips şarjlı süpürgelere, televizyonlardan mutfak ürünlerine, saç şekillendiricilerden el aletlerine kadar farklı kategorilerde çok sayıda ürün bulunuyor. Ürünlerin fiyatları ve katalog detayları da yayımlanan afişlerle birlikte netleşti. İşte, 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 EKİM 2026

BİM aktüel 11 ekim kataloğu satışa çıkıyor! Termos, süpürge, TV ve oyuncak çeşitleri raflarda

65 İnç 4K QLED HDR Google TV 36.500 TL

55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV 21.500 TL

Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL

Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi 399 TL

Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik 199 TL

Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu 175 TL

Yağlayıcı ve Pas Sökücü 150 ml 149 TL

2K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml 139 TL

Kauçuklu Tokmak 250 g 179 TL

Bits Tornavida Seti 28 in 1 290 TL

Maket Bıçağı Eco Yedekli 10 cm 59 TL

Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL

Çok İşlevli Testere Seti 199 TL

Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL

Düz Kontrol Kalemi 49 TL

Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti 79 TL

6'lı Tornavida Seti 199 TL

Çok Amaçlı Tornavida Seti 169 TL

Kauçuk Saplı Spatula 80 mm 49 TL

Şifreli Asma Kilit 20 mm 75 TL

Çatallı Çekiç 300 g 169 TL

Doğalgaz Menfezi 59 TL

Çift Taraflı Akrilik Silikon Bant 18 mm 29 TL

Beyaz Sızdırmaz Bant 79 TL

5-K İşçi Eldiveni 49 TL

Kapı Tamponu 4'lü 29 TL

El Feneri 199 TL

BİM aktüel 11 ekim kataloğu satışa çıkıyor! Termos, süpürge, TV ve oyuncak çeşitleri raflarda

Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL

Kablosuz Dikey Süpürge XC6451/10 11.390 TL

Bella Gusto Stand Mikser 4.990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

Sürgülü Aspiratör 1.990 TL

Karavel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge ET15200 2.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.900 TL

Buharlı Ütü 1.290 TL

Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL

Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL

Saç Düzleştirici PBS810 375 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2'si 1 Arada PBS823 699 TL

Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 299 TL

Şarjlı Diş Fırçası PSC112 299 TL

Şarjlı Diş Fırçası PSC111 299 TL

Yüz Masaj Cihazı Guasha 499 TL

LED Işıklı Ayna 129 TL

BİM aktüel 11 ekim kataloğu satışa çıkıyor! Termos, süpürge, TV ve oyuncak çeşitleri raflarda

Çelik Renkli Termos 1.099 TL

Eğitici Plak Çalar 859 TL

Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL

Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL

Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 109 TL

Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL

Oyuncak Pelüş Tavşanım 499 TL

Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL

Ahşap Tak Çak 199 TL

Akıllı Şekiller 259 TL

Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL

Yürüyüş Arkadaşım 159 TL

Pelüş Bez Bebek 319 TL

Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL

Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL

Oyuncak Pelüş Çeşitleri 299 TL

Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL

Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL

Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL

Fil Bebek Çıngırağı 129 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL

BİM aktüel 11 ekim kataloğu satışa çıkıyor! Termos, süpürge, TV ve oyuncak çeşitleri raflarda

Eğitici Köpekçik 1.699 TL

3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL

Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL

Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL

Tummy Time Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL

Dokun Hisset Puzzle 219 TL

Keçe Aktivite Kitabı 399 TL

Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL

Geveze Telefon 749 TL

Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL

İlk Kitaplarım 35 TL

Agumino - Bebeğime İlk Hediyem 299 TL

Oyun Havuzu Topu 279 TL

Sallanan At 899 TL

İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 159 TL

Bebek Fotoğraf Albümü 99 TL

Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL

Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL

Lisanslı Pilli Abajur 249 TL

Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL

Figürlü Gece Lambası 199 TL

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