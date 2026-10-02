BİM aktüel ürünler 2 Ekim 2026! BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi
BİM aktüel ürünler 2 Ekim 2026 kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini takip edenlerin gündeminde. Mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine, tekstilden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde satışa çıkacak ürünlerin fiyatları merak ediliyor.
BİM 2 Ekim 2026 aktüel kataloğu ile raflara gelecek yeni ürünler ve fiyat listesi belli oldu. Bu hafta mağazalarda yer alacak kampanyalı ürünler arasında ev ürünleri, elektronik seçenekler, mutfak gereçleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik farklı alternatifler bulunuyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 2 EKİM 2026
Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL
Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL
Emsan Swisscrystal Tava 949 TL
Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL
English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL
LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL
Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL
Tefal Kek Kalıbı 499 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL
Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL
Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL
Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL
El Havlusu ~30x50 cm 119 TL
Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL
Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL
Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL
Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL
Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL
Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL
Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL
Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL
Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL
Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL
Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL
Patates Dilimleyici 25 TL
Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL
Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL
Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL
Seti 3'lü 109 TL
Premium Ütü Masası 2.350 TL
Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL
Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL
Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL
Pedallı Çöp Kovası 239 TL
Banyo Seti 5'li 329 TL