BİM aktüel ürünler 2 Ekim 2026 kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini takip edenlerin gündeminde. Mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine, tekstilden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde satışa çıkacak ürünlerin fiyatları merak ediliyor.

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BİM 2 Ekim 2026 aktüel kataloğu ile raflara gelecek yeni ürünler ve fiyat listesi belli oldu. Bu hafta mağazalarda yer alacak kampanyalı ürünler arasında ev ürünleri, elektronik seçenekler, mutfak gereçleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik farklı alternatifler bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 2 EKİM 2026

Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL

Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL

Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL

Emsan Swisscrystal Tava 949 TL

Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL

BİM aktüel ürünler 2 Ekim 2026! BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL

English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL

Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL

Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL

LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL

Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL

Tefal Kek Kalıbı 499 TL

Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL

Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL

Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL

BİM aktüel ürünler 2 Ekim 2026! BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL

Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL

Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL

Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL

El Havlusu ~30x50 cm 119 TL

Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL

Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL

Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL

BİM aktüel ürünler 2 Ekim 2026! BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL

Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL

Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL

Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL

Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL

Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL

Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL

Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL

Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL

Patates Dilimleyici 25 TL

Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL

Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL

Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL

Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL

Seti 3'lü 109 TL

Premium Ütü Masası 2.350 TL

Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL

Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL

Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL

Pedallı Çöp Kovası 239 TL

Banyo Seti 5'li 329 TL

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