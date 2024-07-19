BİM (BIMAS) hisse başı 2 TL temettü ödeyecek! BİM temettü ödemeleri 19 Temmuz’da hesaba geçecek

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2024 yılı temettü ödemelerini üç taksit halinde gerçekleştireceğini duyurdu. İlk taksit, 17 Temmuz 2024'te ödenecek ve yatırımcıların hesaplarına 19 Temmuz'da geçecek.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), perakende sektöründeki güçlü performansını temettü ödemeleriyle yatırımcılarına yansıtıyor. 2024 yılı için planlanan temettü ödemeleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

BİM NE KADAR TEMETTÜ VERDİ?

BİM, Türkiye perakende sektöründe lider konumunu sürdürüyor ve yatırımcılarına kar payı dağıtımını sürdürüyor. 2023 yılında kârının %37'sini temettü olarak dağıtan BİM, 2024 yılı için daha fazla yatırımcıyı memnun edecek bir plan açıkladı. Şirket, bu yılki temettü ödemelerini üç eşit taksitte gerçekleştirecek. İlk taksit ödemesi, 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak ve temettüler 19 Temmuz 2024'te yatırımcıların hesaplarına geçecek. BİM, pay başına 2 TL temettü ödeyecek.

BİM, temettü verimliliği konusunda istikrarlı bir performans sergiliyor. 2021 yılında pay başına 5.10 TL ile %7,36 verim sağlanmıştı. Bu yılki ödeme planı ile şirket, yatırımcılarına düzenli kar payı dağıtma politikasını sürdürüyor.

BİM TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Şirketin ikinci ve üçüncü taksit ödemeleri ise sırasıyla 2 Ekim 2024 ve 18 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Temettülerin T+2 gününde hesaplara geçmesiyle, yatırımcılar nakit bakiyelerini ilgili tarihlerde kullanabilecekler.