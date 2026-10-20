Yayınlandığı dönemde geniş yankı uyandıran Bir Başkadır, uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapımın 4 bölümden oluşan 2.sezon tarihi Netflix tarafından açıklandı. Peki, Bir Başkadır yeni sezon ne zaman başlayacak?

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İlk sezonu 2020 yılında yayınlanan, farklı toplumsal kesimlerden insanları kesiştiren hikâyesiyle dikkat çeken "Bir Başkadır", uzun bir aranın ardından izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Netflix dizisinin yeni sezon tarihi resmi olarak duyuruldu.

Meryem ve Peri'nin yeniden seans odasında olduğu bir fotoğrafla 2.sezon tarihi ilan edildi.

Bir Başkadır yeni sezon ne zaman başlayacak? 6 yıllık aranın ardından 2.sezon tarihi açıklandı!

BİR BAŞKADIR 2.SEZON NE ZAMAN?

Tam 6 yıl sonra hikayesini sürdürecek olan Bir Başkadır, yıl dönümünde 12 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Sekiz bölümden oluşan ilk sezonun aksine, yeni sezon dört bölümlük bir hikâye sunacak. İkinci sezonda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosunun yer alacağı konuşulan dizinin 2.sezonu 4 bölümden oluşacak.

Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da farklı sınıflardaki insanların yollarının kesişme hikâyesi Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakterinin üzerinden anlatılmıştı.

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