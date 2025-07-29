Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Abdurrahman Aydın'dan evlilik teklifi almasıyla gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 14:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 14:46 - Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz, Evlilik Teklifi, Yasak Elma, Kırgın Çiçekler, Haber

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, iş insanı Abdurrahman Aydın'dan aldığı evlilik teklifiyle yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Kırgın Çiçekler, Baraj ve Yasak Elma gibi sevilen dizilerdeki performansıyla tanınırlığını arttıran Yılmaz, sosyal medyada yüzüğüyle beraber "Evde dedim" paylaşıma yaparak evlilik teklifi haberini takipçilerine duyurdu. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar...

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, iş insanı Abdurrahman Aydın'dan aldığı evlilik teklifiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu teklifle birlikte iran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın hayatına dair merak edilenler.. BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan ünlü oyuncu kariyerine 2013 yılında konservatuar eğitimi alarak başladı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisindeki "Eylül" rolüyle hafızalarda yer edindi. 2014 yılında Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynadı. Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2021-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" karakteriyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. BİRAN DAMLA YILMAZ KİMİNLE EVLENİYOR? Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaklaşık 1,5 yıldır Almanya'da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın'dan evlilik teklifi aldı. Yılmaz yaşadığı sevinci sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla paylaştı. ABDURRAHMAN AYDIN KİMDİR? Almanya merkezli kahve zincirlerinin sahibi olan iş insanı olan Abdurrahman Aydın hakkında kısıtlı bilgiler vardır. Biran Damla Yılmaz 'a evlilik teklifi etmesiyle gündeme gelen Aydın, özel hayatını gözlerden uzakta yaşıyor. İlgili Haber Oyuncu Biran Damla Yılmaz evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin