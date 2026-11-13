Yeni sezona hızlı bir giriş yapan "Kızılcık Şerbeti" izisinin yeni oyuncu transferleri sürüyor. Senaryo ekibinde değişikliğie gidilen diziye son olarak Birand Tunca dahil oldu! Transfer haberi ardından Birand Tunca kariyeri ve dizideki karakteri merak ediliyor. Peki, Birand Tunca kimdir, hangi karakteri canlandıracak?

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Yenilenen kadrosuyla macerasını sürdüren Kızılcık Şerbeti'nde sürprizler bitmiyor. Nursema'nın geri dönüşüyle hareketlenen diziye genç bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birand Tunca, Kızılcık Şerbeti’ne “Ali Murat” rolüyle gelecek ve iflas eden Asil’in (Erkan Avcı) kanalını satın alarak hikâyeye dahil olacak. Birand Tunca’nın 148. bölüm itibariyle dizide yer alacağı öğrenildi.

Birand Tunca "Kızılcık Şerbeti" dizisine dahil oldu! Birand Tunca kimdir?

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Oyuncu ve model Birand Tunca, 5 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi.İstanbul'da doğup büyüyen Tunca, lise yıllarında oyunculuk ve modellikle ilgilenmeye başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Tunca, 2014 yılında tarihi drama dizisi Diriliş: Ertuğrul'da rol alarak çıkış yaptı. Asıl çıkışını ise, Erkenci Kuş adlı romantik komedi dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle yakaladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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