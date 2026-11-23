Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı Bodrum FK ile Vanspor FK arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Bodrum FK - Vanspor FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken karşılaşmanın hakem kadrosu da netlik kazandı.

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Bodrum FK - Vanspor FK maçı için geri sayım başladı. Bodrum FK, taraftarı önünde avantaj elde etmek isterken Vanspor FK ise deplasmanda iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, Bodrum FK - Vanspor FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Bodrum FK - Vanspor FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Birkan Altındaş yönetecek

BODRUM FK – VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Bodrum FK – Vanspor FK karşılaşması, futbolseverlerle TRT Spor, Tabii ve beIN SPORTS 2 ekranlarından buluşacak.



Bodrum FK - Vanspor FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Birkan Altındaş yönetecek

BODRUM FK – VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK ile Vanspor FK, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Bodrum İlçe Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Bodrum FK - Vanspor FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Birkan Altındaş yönetecek

BODRUM FK – VANSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bodrum FK ile Vanspor FK arasındaki mücadelede hakem Birkan Altındaş görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre karşılaşmanın yardımcı hakemleri Onur Gülter ve Oğuzhan Yazır olacak.

Maçın dördüncü hakemliğini Berkay Erdemir üstlenecek. Video yardımcı hakem (VAR) görevinde Efe Tanrıverdi, AVAR görevinde ise Sarper Barış Saka yer alacak.





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