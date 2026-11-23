Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Ligde birbirine yakın puanlarla mücadele eden iki takım, haftanın kapanış maçında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Başakşehir kendi sahasında kazanarak üst sıralara yaklaşmak isterken, Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Çorum FK ise zorlu İstanbul deplasmanından puanla dönmeyi amaçlıyor. Şimdi ise gözler ''Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularının cevaplarında. İşte, Başakşehir - Çorum FK canlı yayın bilgileri...

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Ligde 11 karşılaşma sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İstanbul Başakşehir, toplam 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Arca Çorum FK ise Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Topladığı 16 puanla 11. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, Başakşehir karşısında alacağı sonuçla ligdeki hedefleri doğrultusunda ilerlemek istiyor. Peki, Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

BAŞAKŞEHİR – ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak.

Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

BAŞAKŞEHİR – ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Başakşehir – Çorum FK maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler





BAŞAKŞEHİR – ÇORUM FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Başakşehir – Çorum FK mücadelesini Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşmada Esat Sancaktar ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev yapacak. Burak Pakkan ise maçın dördüncü hakemi olacak.

Başakşehir - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? İşte muhtemel 11ler

BAŞAKŞEHİR – ÇORUM FK MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER

İstanbul Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kaluzinski, Kemen, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Selke.

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Diomande, Ramadani, Emircan Gürlük, Kyziridis, Ermin Mahmic, Ramirez.



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