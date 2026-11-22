Trabzonspor-Eyüpspor maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Milli aranın ardından ligde heyecan yeniden başlarken bordo-mavililer, sahasında İstanbul temsilcisini konuk etmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin başlangıç saati, canlı yayın kanalı, hakemi ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

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Trabzonspor ile Eyüpspor, 22 Kasım 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Thomas Reis yönetiminde son altı lig maçını kazanan bordo-mavili ekip, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Eyüpspor ise deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. İki takımın puan tablosundaki farklı konumları karşılaşma öncesinde dikkat çekerken maçın yayın bilgileri de araştırılıyor.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Temel üstlenecek. Trabzonspor-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bordo-mavili ekip, geride kalan 11 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Trabzonspor, kendi sahasında kazanarak zirve yarışındaki yerini korumayı amaçlıyor. Eyüpspor ise ligde oynadığı 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti ve 3 puanla son sırada bulunuyor.

Trabzonspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor maçı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde yakaladığı galibiyet serisini Eyüpspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Bordo-mavililer, son altı Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi. Eyüpspor ise ligde oynadığı son sekiz karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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