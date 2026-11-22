Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 22 Kasım 2026 maç programı
22 Kasım 2026 Pazar günü maç programı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın karşılaşmaları devam ederken Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de önemli mücadeleler oynanacak. Milli aranın ardından yeniden başlayan liglerde takımlar puan mücadelesi verirken taraftarlar, günün maç saatlerini ve canlı yayın kanallarını merak ediyor.
Bugün hangi maçların oynanacağı, 22 Kasım Pazar günü futbol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıkmaya hazırlanırken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de de lig heyecanı yaşanacak. Türkiye ve Avrupa liglerinde gün boyunca devam edecek karşılaşmaların yayın programı da netleşti. İşte 22 Kasım 2026 Pazar maç programı ve canlı yayın bilgileri...
22 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
13.30 Erzurumspor - Göztepe | beIN SPORTS 2
16.00 Konyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor | beIN SPORTS 2
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor | beIN SPORTS 1
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Batman Petrolspor - Muğlaspor | beIN SPORTS MAX 1
16.00 Esenler Erokspor - Antalyaspor | beIN SPORTS MAX 1
16.00 Manisa FK - Pendikspor | beIN SPORTS MAX 2
19.00 Bursaspor - Sivasspor | beIN SPORTS 2
İNGİLTERE PREMİER LİG
17.00 Hull City - Brighton | beIN SPORTS 3
19.30 Liverpool - Manchester United | beIN SPORTS 3
İSPANYA LA LİGA
16.00 Barcelona - Villarreal | S Sport
18.15 Racing Santander - Real Sociedad | S Sport
20.30 Osasuna - Malaga | S Sport
23.00 Getafe - Atletico Madrid | S Sport
ALMANYA BUNDESLİGA
17.30 Augsburg - Mainz | S Sport Plus
19.30 Werder Bremen - Hamburg | S Sport Plus
FRANSA LİGUE 1
17.00 Paris FC - Angers | beIN SPORTS 4
19.15 Lorient - Rennes | beIN SPORTS 4
22.45 Marseille - Le Mans | beIN SPORTS 3
İTALYA SERİE A
14.30 Juventus - Venezia | S Sport Plus
17.00 Bologna - Udinese | S Sport Plus
17.00 Sassuolo - Genoa | S Sport Plus
20.00 Milan - Frosinone | W-Sport
22.45 Atalanta - Inter | S Sport 2