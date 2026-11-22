22 Kasım 2026 Pazar günü maç programı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın karşılaşmaları devam ederken Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de önemli mücadeleler oynanacak. Milli aranın ardından yeniden başlayan liglerde takımlar puan mücadelesi verirken taraftarlar, günün maç saatlerini ve canlı yayın kanallarını merak ediyor.

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Bugün hangi maçların oynanacağı, 22 Kasım Pazar günü futbol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor sahaya çıkmaya hazırlanırken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de de lig heyecanı yaşanacak. Türkiye ve Avrupa liglerinde gün boyunca devam edecek karşılaşmaların yayın programı da netleşti. İşte 22 Kasım 2026 Pazar maç programı ve canlı yayın bilgileri...

22 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

13.30 Erzurumspor - Göztepe | beIN SPORTS 2

16.00 Konyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor | beIN SPORTS 2

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor | beIN SPORTS 1

TRENDYOL 1. LİG

13.30 Batman Petrolspor - Muğlaspor | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Esenler Erokspor - Antalyaspor | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Manisa FK - Pendikspor | beIN SPORTS MAX 2

19.00 Bursaspor - Sivasspor | beIN SPORTS 2

İNGİLTERE PREMİER LİG

17.00 Hull City - Brighton | beIN SPORTS 3

19.30 Liverpool - Manchester United | beIN SPORTS 3

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 22 Kasım 2026 maç programı

İSPANYA LA LİGA

16.00 Barcelona - Villarreal | S Sport

18.15 Racing Santander - Real Sociedad | S Sport

20.30 Osasuna - Malaga | S Sport

23.00 Getafe - Atletico Madrid | S Sport

ALMANYA BUNDESLİGA

17.30 Augsburg - Mainz | S Sport Plus

19.30 Werder Bremen - Hamburg | S Sport Plus

FRANSA LİGUE 1

17.00 Paris FC - Angers | beIN SPORTS 4

19.15 Lorient - Rennes | beIN SPORTS 4

22.45 Marseille - Le Mans | beIN SPORTS 3

İTALYA SERİE A

14.30 Juventus - Venezia | S Sport Plus

17.00 Bologna - Udinese | S Sport Plus

17.00 Sassuolo - Genoa | S Sport Plus

20.00 Milan - Frosinone | W-Sport

22.45 Atalanta - Inter | S Sport 2

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