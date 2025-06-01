Bodrumspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu!

Süper Lig’in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar sezonu galibiyetle tamamlayarak üçüncülük umudunu sürdürmek istiyor. Bodrumspor-Beşiktaş maçının saati ve yayın kanalı taraftarın gündeminde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de sezonun son düdüğü Bodrum’da çalacak. Beşiktaş, ligdeki son sınavını Bodrum FK deplasmanında verecek. 1 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma, Grey Beton Bodrum Stadı’nda oynanacak.

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ancak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Beşiktaş, ligi en iyi noktada bitirmek için sahaya çıkıyor. siyah-beyazlı ekip, sezonu 3. sırada bitirebilmek için ter dökecek.

BODRUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç, 1 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, şifreli yayın yapan beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Maçın hakemi ise Cihan Aydın olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte bu karşılaşma öncesinde 3 eksik oyuncu göze çarpıyor. Sarı kart cezalısı Ciro Immobile, sakatlığı süren Alex Oxlade-Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Bardhi, Brazao, Okita, Seferi

Beşiktaş Mert, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Amir, Mustafa, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva

BEŞİKTAŞ-BODRUM FK İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlılar, bu sezon 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 59 puan topladı. Dördüncü sırada bulunan Beşiktaş, üçüncülük için rakiplerinin puan kaybını bekliyor.

Ev sahibi Bodrum FK ise 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 55 puanda. Ligde kalmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip, sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmak istiyor. Bodrum FK’nın en büyük kozu ise iç sahadaki etkili performansı olacak.

BEŞİKTAŞ VE BODRUMSPOR İKİNCİ RANDEVUDA!

Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Siyah beyazlı ekibin gollerini Ndour ve Ciro Immobile kaydetmiş, Bodrum FK’nın tek golü ise George Puscas’tan gelmişti.