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Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri neler? Hindistan'da düşen uçak hakkında bilinenler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri neler? Hindistan&#039;da düşen uçak hakkında bilinenler
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde, Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner, 12 Haziran 2025’te Londra’ya gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa süre sonra Meghani Nagar bölgesine düştü. 204 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirilirken kaza Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı hakkında bilinenler merak ediliyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Ahmedabad’da, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick’e gitmek üzere havalanan Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner, 12 Haziran 2025’te kalkıştan sadece saniyeler sonra Meghani Nagar yerleşim bölgesine çakılarak düştü. Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri merak ediliyor. 

BOEİNG 787-8 DREAMLİNER YOLCU UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Boeing 787-8 Dreamliner, 2007’de üretimine başlanan çift motorlu, geniş gövdeli, uzun menzilli bir yolcu uçağı olarak yakıt verimliliği ve çevreci tasarımıyla tanınıyor.

Standart konfigürasyonda 24 business ve 218 ekonomi sınıfı olmak üzere 242 yolcu kapasitesine sahip olan uçakta tümü ekonomi sınıfı olduğu takdirde 359 yolcuya kadar çıkabiliyor.

Uçağın menzili 13.620 km, kanat açıklığı 60,12 m, uzunluğu 56,72 m, yüksekliği 16,92 m olup, General Electric GEnx-1B veya Rolls-Royce Trent 1000 turbofan motorlarıyla donatılmış, seyir hızı saatte 1.041 km (0,85 Mach) ve maksimum kalkış ağırlığı 227.950 kg.

Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri neler? Hindistan'da düşen uçak hakkında bilinenler - 1. Resim

BOEİNG 787-8 DREAMLİNER YOLCU UÇAĞINA SAHİP HAVAYOLU FİRMALARI

Boeing 787-8 Dreamliner, dünya genelinde birçok önde gelen havayolu şirketi tarafından uzun mesafeli uçuşlar için tercih ediliyor.

Air Canada, American Airlines, ANA (All Nippon Airways), British Airways, China Southern Airlines, Ethiopian Airlines, Jetstar Airways, Norwegian Air Shuttle, Qatar Airways ve United Airlines gibi firmalar bu modeli filosunda bulunduruyor.

Air India, 27 adet 787-8 Dreamliner’a sahip. Kaza yapan uçak, 2014’te teslim alınan VT-ANB tescilli bir modeldi. Kaynaklar, Air India’nın filosundaki bu uçağın Ahmedabad-Londra rotasında düzenli kullanıldığını ve kaza sonrası şirketin uçuşları askıya aldığını belirtti.

Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı özellikleri neler? Hindistan'da düşen uçak hakkında bilinenler - 2. Resim

BOEİNG 787-8 DAHA ÖNCE KAZA YAPTI MI?

Ahmedabad uçak kazası, Boeing 787-8 Dreamliner’ın tarihindeki ilk ölümlü kaza. Daha önce batarya yangınları ve flap arızaları gibi teknik sorunlar yaşanmış ancak ölümle sonuçlanan bir olay olmamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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