Borsa İstanbul 20 Haziran itibarıyla hizmet vermeye devam edecek

Kurban bayramı 16 Haziran’da başlarken resmi tatil sayılması sebebiyle resmi kuruluşlar kapalıydı. Borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanların gündeminde ise Borsa İstanbul ne zaman açılacak, bugün açık mı aramasını yaptı.

Borsa’da işlem yapacak olanlar açılış günü ve saatini araştırırken 19 Haziran’da açık mı kapalı mı merak ediyor. Resmi tatil olması sebebiyle kapalı olan BIST açılış tarihi belli oldu.

BORSA İSTANBUL BUGÜN AÇIK MI?

BIST, 20 Haziran itibarıyla hizmet vermeye devam edecek. Bugün Kurban bayramının son günü olurken resmi tatil sayılması sebebiyle hizmet vermiyor. Yarın itibarıyla açık olarak devam edecek.

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama 09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem 10.00 – 13.00: Sürekli İşlem 13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası) 13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme 14.00 – 18.00: Sürekli İşlem

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

x"Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı