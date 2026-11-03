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Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yok mu, neden yok?

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Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yok mu, neden yok?
Başlık ResmiBu akşam dizilerin yeni bölümleri yok mu, neden yok?

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle dizilerin akıbeti merak ediliyor. Geçen hafta altı dizinin yeni bölümü yayınlanmazken bu kez Galatasaray – Stuttgart maçı nedeniyle bir erteleme ihtimali gündeme geldi. Peki, Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yok mu, neden yok?

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Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı kanalların yayın akışında değişikliği de beraberinde getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ekim ayı son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplandığı ay oldu.

Her saat başı 12 dakika olarak yayınlanan reklam kuşaklarının sadece yüzde 60’ı dolduğu için artık kanallar reklam artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

MAÇ TRT’DE YAYINLANIYOR

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı bugün oynanacak ve TRT’de Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin saatinde yayınlanacak. Galatasaray – Stuttgart maçı nedeniyle özel kanallar son dakika bir gelişme olmazsa dizi yayınlarına ara verecek. Bu nedenle Haysiyet (Kanal D), Anne Yarısı (NOW) ve Tuzlu Kahve’nin (Star) yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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