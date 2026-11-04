4 Kasım TV yayın akışı, çarşamba akşamı televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son günlerde bazı dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayın programına eklenmesiyle birlikte kanalların güncel yayın akışları merak ediliyor. Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş dizilerinin yeni bölüm durumları da araştırılan konular arasında yer alıyor.

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Televizyon kanallarının 4 Kasım Çarşamba gününe ait yayın programları belli oldu. TRT 1 ekranlarında Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Diğer kanallarda ise dizi, yarışma ve sinema filmleri yayınlanacak. Haftanın üçüncü gününde hangi dizilerin yeni bölümleriyle ekrana geleceği ve hangi yapımların tekrarlarının yayınlanacağı netleşti.

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI YOK MU?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü bütün dizilerin yeni bölümlerine ara verilmedi. Show TV ekranlarında Sevdan Bir Ateş dizisi 9. bölümüyle, NOW TV'de ise Yeraltı dizisi 21. bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de aynı saatte Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. TRT 1'in akşam kuşağında ise UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak mücadele yer alıyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Televizyon kanallarında son günlerde yaşanan yayın değişiklikleri, özellikle yeni bölümleri beklenen dizilerin yayın tarihlerini etkiledi. Reklam gelirlerindeki düşüş ve önemli futbol karşılaşmalarının yayınlandığı akşamlarda bazı yapımların yeni bölümleri ertelenirken 4 Kasım Çarşamba günü Show TV ve NOW TV'nin yayın programında değişikliğe gidilmedi. ATV'de Var Mısın Yok Musun yarışması, Star TV'de Kocan Kadar Konuş filmi ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı yok mu? 4 Kasım Çarşamba TV yayın akışı

4 KASIM ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

4 Kasım Çarşamba akşamı Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve NOW TV'de Yeraltı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Uzak Şehir ise Kanal D'de tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de saat 20.00'de başlayacak Maç Önü programının ardından Fenerbahçe Liverpool karşılaşması yayınlanacak. Star TV'de ise akşam kuşağı sinema filmlerine ayrıldı.

4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

ATV

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Var Mısın Yok Musun

23.40: Altı Üstü İstanbul

Kanal D

18.30: Kanal D Ana Haber

20.00: Uzak Şehir (Tekrar)

23.15: 41 Kere Maşallah

Show TV

18.25: Show Ana Haber

20.00: Sevdan Bir Ateş (9. bölüm, yeni bölüm)

00.15: Kızılcık Şerbeti

NOW TV

19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00: Yeraltı (21. bölüm, yeni bölüm)

Star TV

19.00: Star Haber

20.00: Kocan Kadar Konuş

22.15: Hazine

TRT 1

19.00: Ana Haber

20.00: UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

20.45: Fenerbahçe Liverpool

23.00: Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

TV8

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00: MasterChef Türkiye

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