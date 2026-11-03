Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olacak kadın başrol oyuncusu netleşti. Prime Video için hazırlanan 8 bölümlük dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Uluç Bayraktar'ın yöneteceği, Ethem Özışık'ın senaryosunu kaleme aldığı yapımda aksiyon sahneleriyle öne çıkacak Derin karakterini canlandıracak oyuncuya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

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Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği Eşref Tek dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Aybüke Pusat'ın aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu bir karakteri canlandıracağı belirtildi.

EŞREF TEK DİZİSİNİN KADIN BAŞROLÜ BELLİ OLDU

Eşref Tek dizisinin kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pusat, dizide Derin karakterine hayat verecek. Prime Video'da yayınlanması planlanan sekiz bölümlük yapımda oyuncu, Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak. Derin karakterinin hikayede çok sayıda aksiyon sahnesinde yer almasının beklendiği ve oyuncu seçiminin bu doğrultuda gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Eşref Tek dizisinin kadın başrolü belli oldu! Aybüke Pusat kimdir, hangi dizilerde oynadı?

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak tanındı ve aynı yıl oyunculuk kariyerine adım attı.

Oyunculuğa Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle başlayan Aybüke Pusat, ilerleyen yıllarda televizyon ve dijital platform yapımlarında farklı rollerde yer aldı. Söz dizisindeki Bahar Kutlu ve Her Yerde Sen dizisindeki Selin Sever karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek rolünü üstlendi. Pusat, yeni projesi Eşref Tek ile dijital platform izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eşref Tek dizisinin kadın başrolü belli oldu! Aybüke Pusat kimdir, hangi dizilerde oynadı?

AYBÜKE PUSAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Medcezir 2014-2015

Beş Kardeş 2015

O Hayat Benim 2015-2016

Familya 2016

Söz 2017-2018

Şahin Tepesi 2018

Her Yerde Sen 2019

Sıfırıncı Gün 2022-2023

Teşkilat 2023-2025

Halef: Köklerin Çağrısı 2025-2026

İnternet

50 m2 2021

Hayaller ve Hayatlar 2022

Alef: Mal-i Hülya 2022

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