Eşref Tek dizisinin kadın başrolü belli oldu! Aybüke Pusat kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olacak kadın başrol oyuncusu netleşti. Prime Video için hazırlanan 8 bölümlük dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Uluç Bayraktar'ın yöneteceği, Ethem Özışık'ın senaryosunu kaleme aldığı yapımda aksiyon sahneleriyle öne çıkacak Derin karakterini canlandıracak oyuncuya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği Eşref Tek dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Aybüke Pusat'ın aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu bir karakteri canlandıracağı belirtildi.
EŞREF TEK DİZİSİNİN KADIN BAŞROLÜ BELLİ OLDU
Eşref Tek dizisinin kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pusat, dizide Derin karakterine hayat verecek. Prime Video'da yayınlanması planlanan sekiz bölümlük yapımda oyuncu, Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak. Derin karakterinin hikayede çok sayıda aksiyon sahnesinde yer almasının beklendiği ve oyuncu seçiminin bu doğrultuda gerçekleştirildiği belirtiliyor.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak tanındı ve aynı yıl oyunculuk kariyerine adım attı.
Oyunculuğa Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle başlayan Aybüke Pusat, ilerleyen yıllarda televizyon ve dijital platform yapımlarında farklı rollerde yer aldı. Söz dizisindeki Bahar Kutlu ve Her Yerde Sen dizisindeki Selin Sever karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek rolünü üstlendi. Pusat, yeni projesi Eşref Tek ile dijital platform izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
AYBÜKE PUSAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Medcezir 2014-2015
Beş Kardeş 2015
O Hayat Benim 2015-2016
Familya 2016
Söz 2017-2018
Şahin Tepesi 2018
Her Yerde Sen 2019
Sıfırıncı Gün 2022-2023
Teşkilat 2023-2025
Halef: Köklerin Çağrısı 2025-2026
İnternet
50 m2 2021
Hayaller ve Hayatlar 2022
Alef: Mal-i Hülya 2022