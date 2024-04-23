Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Nisan 2024 14:47 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 14:47 - Güncelleme:

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Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı devam ederken bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadelelerin saati de araştırılıyor. Günün karşılaşmaları arasında Ankaragücü - Beşiktaş yer alıyor. Peki, 23 Nisan bugün maç var mı? Kimin maçı var? İşte detaylar...