Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı devam ederken bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadelelerin saati de araştırılıyor. Günün karşılaşmaları arasında Ankaragücü - Beşiktaş yer alıyor. Peki, 23 Nisan bugün maç var mı? Kimin maçı var? İşte detaylar...
23 Nisan bu akşam hangi maçlar var, sorusu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı son hızla devam ediyor. İşte 23 Nisan akşamı maç programı...
HANGİ KANALDA HANGİ MAÇ VAR?
23 Nisan Salı 2024 tarihinde oynanacak futbol karşılaşmaları belli oldu. Spor dünyasında merakla beklenen karşılaşmalar büyük heyecana sahne olacak.
Takımlar ise sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bugün oynanacak maçları listeledik.
23 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar şöyle;
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI
Ankaragücü - Beşiktaş 20.30
İTALYA KUPASI
Lazio - Juventus 22.00
PREMİER LİG
Arsenal - Chelsea 22.00
MKE ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi