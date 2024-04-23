Adım adım geri dönüyor! Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın son kararını Antalyaspor yönetimine iletti

Fernando Santos'un Beşiktaş'tan gönderilmesinin ardından adı siyah-beyazlılarla anılan ilk isimlerden biri olan Sergen Yalçın'dan flaş karar. Yalçın adım adım Beşiktaş'a dönüyor.

Beşiktaş'ın Fernando Santos'u göndermesinin hemen ardından adı Beşiktaş'la anılan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan geleceğiyle ilgili flaş karar.

Nuri Şahin'in ayrılığının ardından Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın, Ajansspor'un haberine göre; sezon sonunda takım ayrılacağını yönetime iletti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum"