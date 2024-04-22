Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük Ali Şansalan yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük Ali Şansalan yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük Ali Şansalan yönetecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası yarı final maçları görev alacak hakemler duyuruldu. Peki, MKE Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte müsabakalar ve belirlenen hakemleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HAKEMLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı.

Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük Ali Şansalan yönetecek - 1. Resim

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşmalarda  görev alacak hakemler netleşti.

MKE Ankaragücü’nün ev sahipliğinde Beşiktaş ile yapılacak maçı  Ümit Öztürk yönetecek. MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması 23 Nisan Salı günü saat 20.30’da oynanacak.

Trabzonspor’un evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadelede  Ali Şansalan düdük çalacak. Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
6 yıllık evlilikte mutsuz son! Sürpriz ayrılık kararı: Aslı İnandık ile eşi boşanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelinim Mutfakta Aleyna sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yok - HaberlerGelinim Mutfakta Aleyna sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yokSteinmeier, "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etmek üzere İmamoğlu ile bir araya geldi - HaberlerSteinmeier, "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etmek üzere İmamoğlu ile bir araya geldiFitch Ratings Türkiye Paneli 24 Nisan Çarşamba günü TSİ 16.30'da başlayacak - HaberlerFitch Ratings Türkiye Paneli 24 Nisan Çarşamba günü TSİ 16.30'da başlayacakSOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacak - HaberlerSOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacakİklim değişikliği ilerleme durumu, nedenleri ve olumsuz etkileri 22 Nisan Dünya Günü - Haberlerİklim değişikliği ilerleme durumu, nedenleri ve olumsuz etkileri 22 Nisan Dünya Günü23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak - Haberler23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...