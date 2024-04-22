Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük Ali Şansalan yönetecek
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Türkiye Kupası yarı final maçları görev alacak hakemler duyuruldu. Peki, MKE Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte müsabakalar ve belirlenen hakemleri...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HAKEMLERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı.
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler netleşti.
MKE Ankaragücü’nün ev sahipliğinde Beşiktaş ile yapılacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması 23 Nisan Salı günü saat 20.30’da oynanacak.
Trabzonspor’un evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi