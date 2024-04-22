Ziraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet portalından yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabında oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş, Trabzonspor-Karagümrük karşılaşmalarının hakemlerini duyurdu. m

TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlenmiştir. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da, rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacaktır. "

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan