Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ziraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

İlgili Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet portalından yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabında oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş, Trabzonspor-Karagümrük karşılaşmalarının hakemlerini duyurdu. m

TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlenmiştir. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da, rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacaktır. "

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maratonu başlıyor! Karşılaşmaların hakemleri belli oldu - 1. Resim

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Bitmenin eşiğinde: Apple Vision Pro satışları çakıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Miguel Crespo durdu durdu Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattı: "Galatasaray ile Beşiktaş..." - SporCrespo Fenerbahçe itiraflarını peş peşe patlattıFatih Terim'den doping iddialarına jet cevap! Yunanistan'da gündemden düşmüyor - SporTerim'den doping iddialarına jet cevap!Galatasaray'ın kapısını çalan çalana! Okan Buruk'un taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor - SporTaliplerine her gün bir yenisi ekleniyorSüper Lig'de 33.hafta: Sivasspor-Fenerbahçe | Canlı anlatım - SporSivasspor-Fenerbahçe | CanlıBeşiktaş yeni transferiyle el sıkıştı! İlk uçak Arjantin'den kalkıyor - Sporİşte Kartal'ın yeni transferiRıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: "Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..." - Spor"Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..."
Sonraki Haber Yükleniyor...