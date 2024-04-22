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Beşiktaş yeni transferiyle el sıkıştı! İlk uçak Arjantin'den kalkıyor

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Beşiktaş yeni transferiyle el sıkıştı! İlk uçak Arjantin&#039;den kalkıyor

Spor Haberleri

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Teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verdikten sona hem teknik direktör arayışlarını sürdüren hem de gelecek sezon için yapılanma planı hazırlayan Beşiktaş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların ilk transferi ile el sıkıştığı iddia edildi. İşte o haberin ayrıntıları.

Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Beşiktaş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir yandan hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların bir yandan da savunmaya takviye yaptığı haberi kısa sürede gündemdeki yerini aldı.

TNT Sports'un haberine göre; Beşiktaş Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini ile el sıkıştı. 

Beşiktaş yeni transferiyle el sıkıştı! İlk uçak Arjantin'den kalkıyor - 1. Resim

Inter'in de ilgilendiği Valentini, sözleşme yenilemediği için  Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 

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