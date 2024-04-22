Beşiktaş yeni transferiyle el sıkıştı! İlk uçak Arjantin'den kalkıyor

Ne Amerika ne İngiltere! Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılıyor! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Ne Amerika ne İngiltere! Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılıyor! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verdikten sona hem teknik direktör arayışlarını sürdüren hem de gelecek sezon için yapılanma planı hazırlayan Beşiktaş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların ilk transferi ile el sıkıştığı iddia edildi. İşte o haberin ayrıntıları.

Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Beşiktaş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir yandan hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların bir yandan da savunmaya takviye yaptığı haberi kısa sürede gündemdeki yerini aldı.

TNT Sports'un haberine göre; Beşiktaş Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini ile el sıkıştı.

Inter'in de ilgilendiği Valentini, sözleşme yenilemediği için Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılmıştı.