Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav Takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav Takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlar, 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günü ÖSYM Sınav Takvimi merak edildi. Birçok aday için önemli sınavların olduğu bu hafta sonunda ÖSYM, MEB ve AÖF sınavları uygulanıyor.

ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar belli oldu. Ülke genelinde gerçekleşen sınavlar genellikle hafta sonları yapılıyor. Sınav takvimini takip eden vatandaşlar Bu hafta sonu ne sınavı var, bugün hangi sınav var aramalarını takip ediyor. 

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin 2025 yılı için açıkladığı sınav takvimine göre bu hafta sonu yoğun bir sınav programı var.

24 Mayıs Cumartesi günü e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı 13.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan sınav için toplam 180 dakika verilecek. Adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

25 Mayıs Pazar günü 13.45'te  e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınavı yapılacak. 80 soru için 180 dakika verilecek.

25 Mayıs Pazar günü 10.15'te YDUS 1. Dönem sınavı yapılacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında yapılacak. 60 soru için 80 dakika cevaplama süresi verilecek. 

Bu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav Takvimi - 1. Resim

AÖF FİNAL SINAVI TAKVİMİ

24-25 Mayıs'ta 2025 Anadolu Üniversitesi sınavları bahar dönemi final sınavları gerçekleşecek. Cumartesi ve Pazar günleri, sabah ve öğleden sonra oturumları gerçekleştirilecek. 

Sabah oturumu 09.30'da başlarken öğleden sonra oturumu saat 14.00'te başlayacak. Sınavlarda her ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Senede sadece iki hafta çiçek açıyor! 130 yıl önce Avrupa'ya götürüldü, yeniden anayurdunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu - HaberlerKurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili süresi belli olduUzak Şehir Kaya ölecek mi, diziden ayrılacak mı? 27. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı - HaberlerUzak Şehir Kaya ölecek mi, diziden ayrılacak mı? 27. bölüm fragmanıyla ortaya çıktıEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranına göre zam tablosu - HaberlerEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranına göre zam tablosuTHY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eledi, finalde rakip Monaco!  - HaberlerTHY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eledi, finalde rakip Monaco! Bir Gece Masalı final mi? Tarih belli oldu - HaberlerBir Gece Masalı final mi? Tarih belli olduAÖF geçme notu kaç olmalı? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek! - HaberlerAÖF geçme notu kaç olmalı? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...