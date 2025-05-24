Bu hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta? 24-25 Mayıs ÖSYM Sınav Takvimi

Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlar, 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günü ÖSYM Sınav Takvimi merak edildi. Birçok aday için önemli sınavların olduğu bu hafta sonunda ÖSYM, MEB ve AÖF sınavları uygulanıyor.

ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar belli oldu. Ülke genelinde gerçekleşen sınavlar genellikle hafta sonları yapılıyor. Sınav takvimini takip eden vatandaşlar Bu hafta sonu ne sınavı var, bugün hangi sınav var aramalarını takip ediyor.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin 2025 yılı için açıkladığı sınav takvimine göre bu hafta sonu yoğun bir sınav programı var.

24 Mayıs Cumartesi günü e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı 13.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan sınav için toplam 180 dakika verilecek. Adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

25 Mayıs Pazar günü 13.45'te e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınavı yapılacak. 80 soru için 180 dakika verilecek.

25 Mayıs Pazar günü 10.15'te YDUS 1. Dönem sınavı yapılacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında yapılacak. 60 soru için 80 dakika cevaplama süresi verilecek.

AÖF FİNAL SINAVI TAKVİMİ

24-25 Mayıs'ta 2025 Anadolu Üniversitesi sınavları bahar dönemi final sınavları gerçekleşecek. Cumartesi ve Pazar günleri, sabah ve öğleden sonra oturumları gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da başlarken öğleden sonra oturumu saat 14.00'te başlayacak. Sınavlarda her ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilecek.