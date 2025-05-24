AÖF geçme notu kaç olmalı? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları bugün itibarıyla başladı. 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan AÖF final sınavları için öğrenciler, ders geçme alt sınırını araştırmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavları için öğrenciler sınav sistemiyle ilgili önemli detaylara odaklandı. 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek final sınavları öncesinde soru sayıları öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Aynı zamanda her sene olduğu gibi bu sene de AÖF final sınavlarında dört yanlış 1 doğruyu götürecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu ders ortalamalarının en az 35 puan olması gerekiyor. Değerlendirme sistemine göre, vize sınavlarının ortalamaya etkisi yüzde 30 iken, final sınavlarının katkısı yüzde 70 oranında. Bu kapsamda öğrenciler, dönem sonu ortalamasını yükseltebilmek için final sınavlarında yüksek başarı hedefliyor.

AÖF SINAVLARINDA HANGİ SORUMLULUK ÜNİTELERİ GEÇERLİ?

AÖF sistemine göre öğrenciler ara sınavlarda 1. üniteden 4. üniteye kadar olan konulardan sorumlu tutulurken, final sınavlarında kapsam genişliyor. Final oturumlarında 1. üniteden 8. üniteye kadar tüm içerik dahil ediliyor. Her dersin sınavında 20 adet çoktan seçmeli soru bulunuyor ve öğrencilere her ders için 30 dakikalık süre tanınıyor.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için yaz okulu süreci devreye giriyor. Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimine göre AÖF yaz okulu başvuruları 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Öğrenciler, yaz okulunda ders alarak FF notunu düzeltme veya genel ortalamalarını yükseltme imkanı bulacak. Sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar için başvuru tarihi ise 4 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yaz okulunda kayıt yaptıran öğrenciler için sınav 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav, FF notu aldığı derslerde ikinci bir şans yakalamak isteyen öğrenciler için kritik önem taşıyor.