AÖF final sınavı kaç soru? Her ders için 30 dakika!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları bugün başladı. Bugün ve yarın sınava girecek öğrenciler AÖF final sınavı soru sayısını araştırmaya başladı.

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde uygulanacak olan AÖF bahar dönemi final sınavlarının üç oturumda tamamlanması bekleniyor. Öğrenciler, sınava girecekleri derslerin bölüm yapısına bağlı olarak farklı oturumlarda sınav salonlarında yerini alacak.

AÖF FİNAL SINAVI KAÇ SORU?

AÖF final sınavlarında her ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltiliyor. Soruların cevaplanması için ise adaylara her ders için 30 dakika süre verilecek. Ayrıca sınavın ilk 30 dakikası ile son 5 dakikası arasında öğrencilerin sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecek.

AÖF FİNAL SINAVI KAÇTA BİTİYOR?

Sınavlar sabah oturumlarında saat 09.30’da başlıyor, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00’te gerçekleştiriliyor. Her bir ders için tanınan 30 dakikalık süreye göre sınavlar kademeli şekilde tamamlanıyor.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açıköğretim sistemi, değerlendirme aşamasında dört yanlışın bir doğruyu götürüyor. Her ders için belirlenen 20 sorunun doğru cevapları üzerinden alınan puan, öğrencinin dönem sonu notuna doğrudan etki ediyor. Vize sınavlarının genel başarı ortalamasına etkisi yüzde 30 iken, final sınavları yüzde 70 oranında belirleyici rol oynuyor. Dersi geçmek için de dönem ortalamasının en az 35 puan olması gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında sınav sonuçlarının genellikle sınav tarihinden sonraki 15 gün içinde ilan edilmesi öngörülüyor. Buna göre 2025 yılı final sınav sonuçlarının da Haziran ayının ikinci haftasına kadar Anadolu Üniversitesi’nin resmi sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.