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Bu pazar 'seçim' olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu pazar &#039;seçim&#039; olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son anket sonuçları ne diyor, sorusuna cevap olacak sonuçlar ASAL Araştırma'dan geldi. ASAL Araştırma 26 ilde vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Peki, son Genel Seçim anketi ne diyor? İşte 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...

 ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişiye, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Peki, seçmenin nabzını yoklayan son anketler ne diyor? Cevabı haberimizde...

Bu pazar 'seçim' olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldı - 1. Resim

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKET SONUÇLARI

Asal Araştırma, Milletvekili seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı.

ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişi ile + - 1,95 hata payı ve CATI yöntemiyle bir anket düzenledi. 

Bu pazar 'seçim' olsa anketinden AK Parti 32,2 CHP 26,5 oy oranı aldı - 2. Resim

Partilerin aldığı oy oranlarını 14 Mayıs seçimleriyle kıyaslarsak ortaya şu tablo çıktı. 

14 Mayıs genel seçimlerinde oy oranı yüzde 36,3 olan AK Parti bu anketten yüzde 32,2 oy aldı.

CHP'nin son seçimdeki 25,8 düzeyindeki oyu yüzde %26.5'ya yükseldi.

 MHP'nin oy oranı 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 10,3 iken bu ankette yüzde 9.8'e düştü.

DEM Parti'nin yüzde 9 düzeyindeki oyu ise yüzde 9.1'e yükseldi.

Son seçimde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5.6 oldu.

 Oy oranı yüzde 2,9 olan YRP'nin ise oy oranının yüzde 4.5'e yükseldi.

Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4.2, TİP'in oy oranı ise yüzde 2.6 oldu.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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