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Haberler > Haberler > Bugün akaryakıta zam, indirim var mı? 14 Mart Perşembe benzin mazot fiyatları ne kadar?

Bugün akaryakıta zam, indirim var mı? 14 Mart Perşembe benzin mazot fiyatları ne kadar?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün akaryakıta zam, indirim var mı? 14 Mart Perşembe benzin mazot fiyatları ne kadar?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, sorusuna cevap aranıyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen indirim haberlerinin ardından akaryakıt fiyatlarına yeni gelen zam merak konusu oldu. Peki, bugün akaryakıta zam, indirim var mı? Motorine ve benzine zam pompaya yansıdı mı? Akaryakıt ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 14 Mart 2024

Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? sorusu araç sürücüleri tarafından sorgulanıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 15 Mart itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor, çünkü döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını altüst etti. Akaryakıtta zam yağmuru bu gece devam edecek. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Akaryakıt güncel fiyatları bugün ne kadar seyrediyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte fiyatlar.

Bugün akaryakıta zam, indirim var mı? 14 Mart Perşembe benzin mazot fiyatları ne kadar? - 1. Resim

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Benzin ve motorine zam hazırlığı yaşanıyor. Akaryakıta 15 Mart tarihi itibarıyla zam gelmesi bekleniyor. Buna göre benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL artacak.  Zamlar gece yarısı 12’den sonra tabelalara yansıyacak.

Bugün akaryakıta zam, indirim var mı? 14 Mart Perşembe benzin mazot fiyatları ne kadar? - 2. Resim

AKARYAKIT BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzin: 40.53 TL

Motorin: 40.77 TL

LPG: 21.95 TL

İstanbul Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzin: 40.44 TL

Motorin: 40.70 TL

LPG: 21.43 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 41.26 TL

Motorin: 41.56 TL

LPG: 21.85 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 41.46 TL

Motorin: 41.76 TL

LPG: 21.51 TL

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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