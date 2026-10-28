28 Ekim banka çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde şubelerde işlem yapacak vatandaşların gündeminde. Bugün bankaların açık olup olmadığı, saat kaça kadar hizmet vereceği ve EFT, FAST ile havale işlemlerinin nasıl uygulanacağı araştırılıyor.

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Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim öğleden sonra başlaması nedeniyle banka şubelerinde de çalışma düzeni farklılık gösterecek. Şubeden para çekme, para yatırma ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar kapanış saatini takip ederken farklı bankalar arasındaki para transferlerinde EFT ve FAST sistemlerinin çalışma saatleri de önem taşıyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankalar yarım gün hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başladığı için banka şubelerinde öğleden sonra normal gişe hizmeti verilmeyecek. Bankaların açılış saatleri ve sabah mesaisi şubeye göre farklılık gösterebilse de resmi tatil başlangıcı saat 13.00 olarak uygulanıyor.

29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri tam gün kapalı olacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları kullanılmaya devam edecek. Bankalar 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar? 28 Ekim Çarşamba banka açılış ve kapanış saati

28 EKİM'DE EFT, FAST VE HAVALE SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

28 Ekim saat 13.00'ten sonra verilen standart EFT talimatları, resmi tatil nedeniyle ilk iş günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınacak. Aynı banka hesapları arasında yapılan havale işlemleri ise mobil ve internet bankacılığı üzerinden bankanın uygulamasına bağlı olarak günün her saatinde gerçekleştirilebiliyor. Farklı bankalar arasındaki para transferlerinde FAST sistemi, belirlenen işlem limiti dahilinde resmi tatillerde de 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. FAST limitini aşan tutarlarda ise standart EFT işlem saatlerinin beklenmesi gerekiyor.

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