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Bugün resmi tatil saat kaçta başlıyor, 28 Ekim kimlere tatil?

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Bugün resmi tatil saat kaçta başlıyor, 28 Ekim kimlere tatil?
Başlık ResmiBugün resmi tatil saat kaçta başlıyor, 28 Ekim kimlere tatil?

28 Ekim resmi tatil başlangıç saati, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde çalışanlar, öğrenciler ve kamu personelinin gündeminde. Bugün resmi tatilin saat kaçta başlayacağı ve 28 Ekim'de kimlerin yarım gün izinli sayılacağı araştırılıyor.

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Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba gününün çalışma düzeni merak ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve bazı iş yerlerinde günün ikinci yarısına ilişkin çalışma ve eğitim programı farklı uygulanıyor.

BUGÜN RESMİ TATİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

28 Ekim Çarşamba günü resmi tatil saat 13.00'te başlayacak. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayarak 29 Ekim gününün tamamını kapsayacak.

Bu kapsamda kamu kurumlarında ve okullarda 28 Ekim'in öğleden sonrası tatil olarak uygulanacak. Özel sektör çalışanları açısından ise iş yerinin çalışma düzeni ve mevzuat hükümleri doğrultusunda farklı uygulamalar görülebilecek.

Bugün resmi tatil saat kaçta başlıyor, 28 Ekim kimlere tatil?
Başlık ResmiBugün resmi tatil saat kaçta başlıyor, 28 Ekim kimlere tatil?

28 EKİM'DE KİMLERE TATİL?

28 Ekim saat 13.00'ten itibaren kamu kurumları ve eğitim kurumlarında resmi tatil uygulanacak. Öğrenciler sabah derslerine devam ederken öğleden sonraki eğitim faaliyetleri yapılmayacak. Kamu çalışanları da günün ikinci yarısında resmi tatil kapsamında olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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