Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Bugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?
Başlık ResmiBugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?

28 Ekim Çarşamba günü okulların çalışma düzeni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenci ve velilerin gündeminde. Bugün okulların tam gün mü yoksa yarım gün mü olduğu, öğleden sonra ders yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

Kaydet
|

Cumhuriyet Bayramı öncesinde eğitim kurumlarında uygulanacak ders programı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının resmi tatil takviminde 28 Ekim'in öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamı Cumhuriyet Bayramı tatili kapsamında yer alıyor. Bu nedenle "Bugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?" araştırılıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar tam gün tatil değil, yarım gün açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi takviminde 28 Ekim öğleden sonrası Cumhuriyet Bayramı tatili olarak gösteriliyor. Buna göre ilkokul, ortaokul ve liselerde sabah saatlerinde eğitim devam edecek. Resmi tatil uygulaması ise saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda tam gün tatil olacak. Mevcut takvime göre ayrıca bir idari karar alınmadığı sürece öğrenciler 30 Ekim'de normal ders programına dönecek.

Bugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?
Başlık ResmiBugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA DERS VAR MI?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonra ders yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başladığı için öğrencilerin sabah dersleri tamamlandıktan sonra eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

İLGİLİ HABERLER
Cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi?
HABERLER
Cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi?
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.