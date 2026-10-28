28 Ekim Çarşamba günü okulların çalışma düzeni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenci ve velilerin gündeminde. Bugün okulların tam gün mü yoksa yarım gün mü olduğu, öğleden sonra ders yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

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Cumhuriyet Bayramı öncesinde eğitim kurumlarında uygulanacak ders programı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının resmi tatil takviminde 28 Ekim'in öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamı Cumhuriyet Bayramı tatili kapsamında yer alıyor. Bu nedenle "Bugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?" araştırılıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar tam gün tatil değil, yarım gün açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi takviminde 28 Ekim öğleden sonrası Cumhuriyet Bayramı tatili olarak gösteriliyor. Buna göre ilkokul, ortaokul ve liselerde sabah saatlerinde eğitim devam edecek. Resmi tatil uygulaması ise saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda tam gün tatil olacak. Mevcut takvime göre ayrıca bir idari karar alınmadığı sürece öğrenciler 30 Ekim'de normal ders programına dönecek.

Bugün okullar tatil mi, 28 Ekim öğleden sonra ders var mı?

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA DERS VAR MI?

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonra ders yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başladığı için öğrencilerin sabah dersleri tamamlandıktan sonra eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

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