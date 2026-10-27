Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler, 30 Ekim 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bu yıl 29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi, resmi tatilin hafta sonuyla birleştirilerek uzatılması ihtimalini gündeme getirdi. Peki, cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi? İşte detaylar...

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2026 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleştirilmesi ihtimalini gündeme taşıdı. 30 Ekim Cuma gününün de tatil kapsamına alınması durumunda öğrenciler ve çalışanlar için 4,5 günlük bir tatil söz konusu olabilecek. Peki, cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi?

Cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi?

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü şu an için tatil ilan edilmedi. Yeni bir resmi açıklama yapılmadığı sürece öğrencilerin cuma günü normal eğitim takvimine göre ders başı yapması bekleniyor.

Cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ 4,5 GÜN OLACAK MI?

30 Ekim'in idari izin kapsamına alınmasına ilişkin bir karar açıklanmadığı için 4,5 günlük tatil beklentisi henüz netleşmedi. Tatilin uzatılması için ilgili makamların resmi duyuru yapması bekleniyor. İdari izin kararı alınmadığı sürece 30 Ekim Cuma günü normal çalışma ve eğitim düzeninin sürmesi bekleniyor.



Cuma günü okul var mı, 30 Ekim okullar tatil mi?

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü, resmi tatil uygulaması saat 13.00'te başlayacak. Eğitim ve çalışma düzeninde öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak.

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