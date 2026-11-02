Bugün okullar tatil mi 2 Kasım? Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!

2 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ve yurt genelinde beklenen hava koşulları gündemin merkezinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kasım ayının ilk haftasına ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yeni haftada Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış beklenirken Muğla için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar ise uyarıların ardından ''Bugün okullar tatil mi?'' sorusunu araştırmaya başladı.

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Bugün okullar tatil mi merak edilirken MGM tarafından duyurulan uyarılar ve hava durumu tahminleri de gündemin ana başlıklarından biri haline geldi. 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde batı ve güney kesimlerde yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken yağış beklenen iller de açıklandı.

Bugün okullar tatil mi 2 Kasım? Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2 KASIM?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı raporda Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Bilhassa Ege kıyıları, Antalya'nın doğusu ve Muğla çevresinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Fakat okulların tatil edildiğine dair herhangi bir şehrin valiliğinden henüz duyuru yapılmadı.

Bugün okullar tatil mi 2 Kasım? Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı!

METEOROLOJİ'DEN MUĞLA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim Cumartesi günü yayımladığı meteorolojik uyarıda Muğla genelinde etkili olması beklenen yağışlara dikkat çekti.

Tahminlere göre 1 Kasım Pazar günü öğle saatlerinden sonra Muğla'da yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram yağış düşebilecek. Akşam saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artırarak bazı bölgelerde 51-100 kilogram seviyesine ulaşması bekleniyor. Yağışların 2 Kasım Pazartesi ve 3 Kasım Salı günlerinde de aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Şiddetli yağışların 1 Kasım saat 12.00 ile 3 Kasım saat 04.00 arasında etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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