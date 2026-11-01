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Marmaris'te sağanak kabusu! Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı

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Marmaris'te sağanak kabusu! Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı
Başlık ResmiMarmariste sağanak kabusu! Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Selimiye'de iki araç mahsur kaldı, Turgut'ta yol çöktü, Söğüt'te ise yola düşen kayalar bir otomobilin lastiğini patlattı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara ve maddi hasara yol açtı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren yağışın ardından bazı yollar suyla kaplanırken, kaya düşmesi ve yol çökmesi olayları yaşandı.

Dün akşam Selimiye Mahallesi'nde yağmur sularıyla dereye dönen yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarılan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Turgut Mahallesi yolunda çökme yaşanırken, İçmeler Mahallesi'nde ise yola kütük düştü. Bugün Söğüt Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları yola savruldu. Kayaların bir otomobilin lastiğini patlattığı öğrenildi.

Marmariste sağanak kabusu! Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı
Başlık ResmiMarmariste sağanak kabusu! Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı

EKİPLER KIRSAL MAHALLELERDE TEYAKKUZDA

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve özellikle kırsal mahallelerde devriye gezerek kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Yağışın ardından meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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