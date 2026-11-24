Bugün okullar tatil mi sorusu, 24 Kasım 2026 Salı günü kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde öğretmenler için çeşitli tören ve etkinliklerin düzenlendiği bu özel günde eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimi doğrultusunda okulların açık olup olmayacağı, ders saatleri ve yarım gün tatil uygulamasına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kasım ara tatilinin sona ermesinin ardından yeniden dersbaşı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, salı günü uygulanacak eğitim programını araştırıyor. Öğretmenler Günü kapsamında okullarda kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, bugün okullar tatil mi, 24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün mü, resmi tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yer alan tarihler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Bu yıl birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlamış ve 20 Kasım Cuma günü sona ermişti. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yaptı. Ara tatilin hemen sonrasına denk gelen Öğretmenler Günü nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken MEB'in belirlediği çalışma takviminde 24 Kasım için ayrı bir tatil uygulaması bulunmuyor. 24 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil değil. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal ders programı doğrultusunda devam edecek. Öğrenciler, okullarının belirlediği ders başlangıç ve bitiş saatlerine göre eğitimlerini sürdürecek.

Bugün okullar tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün mü?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlerin eğitim hayatındaki yerini ve mesleki katkılarını hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin anısına belirlenen Öğretmenler Günü, 1981 yılından bu yana kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nün hafta içine denk gelmesi ise okullarda yarım gün uygulaması yapılıp yapılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Türkiye'de resmi tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirleniyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil günleri arasında yer almıyor ve yarım gün tatil olarak uygulanmıyor. Bu nedenle 24 Kasım Salı günü eğitim öğretim faaliyetleri sabah ve öğleden sonraki ders saatlerinde devam edecek.

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