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Bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı günü okul var mı?

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Bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı günü okul var mı?
Başlık ResmiBugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı günü okul var mı?

27 Ekim Salı günü okullar tatil mi merak ediliyor. Özellikle İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından gözler valilik açıklamalarına çevrilirken derslerin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İstanbul, Kocaeli, Gebze, Antalya ve diğer illerde okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler haftanın eğitim takvimini yakından takip ediyor. 28 Ekim'de başlayacak resmi tatil uygulamasının yanı sıra bazı kentlerde olumsuz hava koşullarına yönelik uyarılar da 27 Ekim Salı günü için okul durumunu gündeme getirdi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı günü okul var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye genelinde okullar için ilan edilmiş bir resmi tatil bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül'de başladı ve 22 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. 27 Ekim için ise tatil kararı alınmadı. Dolayısıyla öğrenciler bugün normal ders programına göre okula devam ediyor.

Bugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı günü okul var mı?
Başlık ResmiBugün okullar tatil mi? 27 Ekim Salı günü okul var mı?

27 EKİM SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

27 Ekim Salı günü okullar açık ve dersler normal şekilde devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle 27 Ekim, resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Öğrenciler bugün tam gün eğitim görürken ertesi gün, 28 Ekim'de sabah saatlerinde derslere devam edecek.

29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde okullar tam gün tatil olacak. 30 Ekim Cuma günü için de mevcut takvimde genel bir resmi tatil bulunmuyor ve yeni bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

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