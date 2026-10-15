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Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)

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Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)
Başlık ResmiBugün vapur seferleri iptal mi

15 Ekim 2026 Perşembe günü deniz ulaşımını kullanacak yolcular, İDO, BUDO ve Şehir Hatları için ''Bugün vapur seferleri iptal mi?'' sorusunun cevabını araştırıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa güzergahındaki çok sayıda BUDO seferi ile Şehir Hatları'nın bazı hatlarında ulaşım yapılamayacak. İDO da belirli güzergâhlardaki seferlerini iptal etti. İşte, 15 Ekim iptal olan vapur seferleri...

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Bugün vapur seferleri iptal mi merak edilirken 15 Ekim İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi paylaşıldı. BUDO'nun Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerinde günün farklı saatleri için iptal kararları alındı. İstanbul'da ise Şehir Hatları'nın belirli iskele ve güzergahlardaki seferleri ile bazı Boğaz turları programdan çıkarıldı. İDO'nun 15 Ekim tarihli duyurularında da Bandırma, Yenikapı, Kadıköy, Bursa, Armutlu ve Kabataş bağlantılı üç seferin yapılmayacağı bildirildi.

Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)
Başlık ResmiBugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO İPTAL OLAN SEFERLER 15 EKİM 2026

Tarife Değişikliği nedeniyle 15.10.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi iptal edilmiştir.

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 15.10.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18:00 seferi iptal edilmiştir.

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 15.10.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30 seferi iptal edilmiştir.

Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)
Başlık ResmiBugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER 15 EKİM 2026

15.10.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 16:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
15.10.2026 19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Bugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)
Başlık ResmiBugün vapur seferleri iptal mi? 15 Ekim iptal olan seferler (İDO, BUDO, Şehir Hatları)

ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLER 15 EKİM 2026

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir.

  • Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy Haliç Hattı seferleri
  • Uzun Boğaz Tur
  • Çengelköy-İstinye Hattı'nın Kandilli uğraması
  • Büyükada-Sedefadası Hattı
  • Kadıköy-Sarıyer Hattı
  • Kısa Boğaz Turu
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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