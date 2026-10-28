28 Ekim hava durumu tahminleri, gün içinde dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölgede sağanak yağış beklendiğini bildirirken kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılan iller de merak ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok kentinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetini artırabileceği belirtiliyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL?

28 Ekim Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Edirne ve Kırklareli dışında Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun tamamına yakınında da gün içinde yağış görülecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok kentinde de sağanak tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl? Hava durumu tahmini il il 28 Ekim 2026

Yağışların özellikle Ege'nin batısında ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Muğla kıyıları ile Antalya'nın bazı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olabileceği bildirildi. Marmara ve Kuzey Ege'de ise rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olması istendi.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl? Hava durumu tahmini il il 28 Ekim 2026

HAVA DURUMU TAHMİNİ İL İL 28 EKİM 2026

İstanbul: Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. En yüksek sıcaklığın 18 derece olması tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklık 20 derece civarında olacak.

İzmir: Çok bulutlu hava etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 19 derece olacak.

Antalya: Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 19 derece civarında olacak.

Muğla: Çok bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olabileceği bildirildi. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

Bursa: Çok bulutlu hava hakim olacak. Gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek.

Çanakkale: Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Özellikle güney kıyılarında yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

Denizli: Gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 21 derece civarında olacak.

Manisa: Çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetini artırabileceği belirtiliyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak.

Adana: Çok bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl? Hava durumu tahmini il il 28 Ekim 2026

Hatay: Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 24 derece olması tahmin ediliyor.

Eskişehir: Çok bulutlu hava hakim olacak. Gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklık 20 derece olacak.

Konya: Çok bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak.

Bolu: Sabah saatlerinde çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklık 22 derece civarında olacak.

Zonguldak: Çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Samsun: Günün ilk bölümünde çok bulutlu hava görülecek. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın 20 derece olması tahmin ediliyor.

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 21 derece olması tahmin ediliyor.

Erzurum: Kent genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 14 derece olacak.

Malatya: Çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 19 derece civarında olacak.

Diyarbakır: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Şanlıurfa: Çok bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Sağanakların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 20 derece civarında olacak.

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