Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Kasım Perşembe günü için tahminlerini duyurdu. Vatandaşlar ''Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak?'' sorgularken birçok bölgede sağanak yağış beklendiği, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği belirtildi. Bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli rüzgarın zaman zaman fırtına hızına ulaşması bekleniyor. İşte, 19 Kasım Perşembe hava durumu...

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Meteoroloji'nin yayımladığı son hava tahmin raporuna göre 19 Kasım Perşembe günü Türkiye'nin büyük bölümünde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri de yağmur ve sağanak geçişleri görülecek. Peki, bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 19 Kasım Perşembe hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL OLACAK?

19 Kasım Perşembe günü Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Nevşehir çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken Konya'da bulutlu hava hakim olacak.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 19 Kasım Perşembe hava durumu

Marmara'da Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek. İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 19 Kasım Perşembe hava durumu

Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla dahil olmak üzere bölge genelinde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'de Adana, Antalya, Burdur ve Hatay çevrelerinde yağış görülecek. Antalya'da sağanakların zaman zaman gök gürültülü şekilde etkili olması bekleniyor.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 19 Kasım Perşembe hava durumu

Karadeniz'de yağışların bölge genelinde etkili olması öngörülürken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek rakımlı noktalar karla karışık yağmur ve kar yağışına geçiş yapacak. Doğu Anadolu'da da yağışlı hava hakim olacak; bölgenin kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde kış koşulları kendini gösterecek.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 19 Kasım Perşembe hava durumu

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların normal sağanakların üzerine çıkabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Kuvvetli yağış beklenen yerler arasında Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye ve Hatay bulunuyor. Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Bitlis'in batısı, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde de yerel olarak etkili yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.

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