Bugün yağmur yağacak mı? 11 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu

Bugün 11 Mayıs Pazar günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bugün yağmur yağacak mı sorusu gündemdeyken, birçok ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde bugünkü hava durumu ise merak ediliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

11 Mayıs Pazar günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı illerde kuvvetli yağış beklenirken, bazı bölgelerde gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yağmurun zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşların kuvvetli rüzgar ve yağışlara karşı önlem alarak dışarıda vakit geçirmeleri öneriliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 11 MAYIS

İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapılırken, rüzgarın güney yönlerden hafif şekilde esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise 10 ile 20 derece arasında değişecek. Yağışa bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

ANKARA HAVA DURUMU 11 MAYIS

Ankara’da hava durumu 11 Mayıs Pazar günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi, özellikle akşam saatlerinde etkisini artırması tahmin ediliyor.

Başkentte hava sıcaklığı 11 ile 20 derece arasında değişecek. Güney yönlerden esmesi beklenen rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde olabileceği öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

İZMİR HAVA DURUMU 11 MAYIS

İzmir’de bugün yağış beklenmiyor. Hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 16 ile 28 derece arasında seyretmesi beklenirken, güney yönlerden hafif esen rüzgar etkili olacak.

Gün içerisinde önemli bir hava olayı öngörülmezken, bulutlu gökyüzü zaman zaman güneşi gölgeleyebilir. Meteoroloji verilerine göre gün boyu açık havada plan yapanlar için uygun koşullar söz konusu olacağı tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE 11 MAYIS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

11 Mayıs Pazar günü yurt genelinde hava durumu farklılık gösteriyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların özellikle Balıkesir, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kastamonu, Kars ve Ardahan gibi illerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı etkili olabilir.

Tüm yurtta vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.